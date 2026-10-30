Republica Moldova și-a dat acordul pentru organizarea controlului comun de frontieră pe teritoriul său, la două puncte de trecere de la granița cu Ucraina. Este vorba despre punctele Criva–Mămăliga și Mirnoe–Tabaki, unde autoritățile celor două state urmează să desfășoare controale comune, anunță presa din Ucraina. Am solicitat un comentariu autorităților de la Chișinău pentru a confirma informația și a afla mai multe detalii despre aplicarea măsurii, însă, până la publicarea acestui articol, nu am primit un răspuns.

Potrivit UNIAN, la 23 octombrie 2026, partea moldovenească a transmis o notă prin care și-a exprimat acordul pentru organizarea controlului comun pe teritoriul Republicii Moldova, în cele două puncte de trecere.

Măsura nu va fi aplicată imediat. Potrivit Serviciului de Stat al Grănicerilor din Ucraina, aceasta va deveni posibilă după crearea condițiilor necesare pentru activitatea autorităților de control ucrainene pe teritoriul Republicii Moldova și semnarea protocoalelor interinstituționale corespunzătoare.

Controlul comun presupune că reprezentanții autorităților competente din ambele state vor putea efectua verificările necesare în același punct, ceea ce ar putea simplifica și accelera traversarea frontierei.

Măsura ar putea reduce timpul de așteptare și riscurile la frontieră

Potrivit părții ucrainene, noua modalitate de organizare a controalelor urmărește atât reducerea timpului de așteptare la frontieră, cât și diminuarea riscurilor pentru pasageri și angajații punctelor de trecere, în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii de frontieră din Ucraina.

UNIAN precizează că introducerea controlului comun nu va schimba lista documentelor necesare pentru traversarea frontierei.

Serviciul de Stat al Grănicerilor din Ucraina susține că măsura face parte dintr-un proces mai amplu de modernizare și eficientizare a controlului de frontieră și vamal, nu fiind doar o soluție temporară determinată de situația de securitate din Ucraina.

Deocamdată, nu a fost anunțată o dată exactă de la care noul sistem de control va deveni funcțional.