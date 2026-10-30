Republica Moldova a fost condamnată de CEDO și este obligată să achite despăgubiri de 5.774 de euro. Asta, după mai multe incidente care au avut loc la manifestațiile organizate de GENDERDOC-M.

Potrivit Centrului de Informații „GENDERDOC-M”, hotărârea vizează marșul „Un an fără discriminare”, organizat de GENDERDOC-M pe 17 mai 2014, la Chișinău, cu ocazia Zilei Internaționale împotriva Homofobiei.

CEDO a decis în unanimitate că Republica Moldova a încălcat articolul 14 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care interzice discriminarea, coroborat cu articolul 11, care garantează libertatea de întrunire.

Deși manifestația era protejată de poliție, zeci de contramanifestanți au încercat să o perturbeze. Aceștia au scandat insulte homofobe și au amenințat participanții cu violența.

Un preot ortodox a smuls și a rupt un drapel curcubeu

La manifestația din 14 mai 2014, un preot ortodox a smuls și a rupt un drapel curcubeu, iar un alt bărbat a luat un banner din fruntea marșului și a blocat deplasarea participanților.

Atunci, GENDERDOC-M a depus două plângeri penale în iunie 2014. Procuratura a încetat însă urmărirea penală, considerând că faptele constituiau contravenții, nu infracțiuni. Astfel, niciuna dintre persoanele vizate nu a fost trasă la răspundere.

CEDO a constatat mai multe deficiențe în anchetă și că procurorii nu au examinat suficient posibilitatea încadrării faptelor la infracțiune.

Ce despăgubiri va achita Republica Moldova

Curtea a stabilit plata a 4.500 de euro cu titlu de prejudiciu moral și a 1.274 de euro pentru cheltuielile de judecată. În total, Republica Moldova trebuie să achite 5.774 de euro.

Hotărârea este definitivă, iar executarea acesteia va fi supravegheată de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei.