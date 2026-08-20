Resturi ale unei drone au fost găsite în această dimineață pe teritoriul Republicii Moldova, în apropierea frontierei cu Ucraina, după atacurile rusești asupra infrastructurii portuare din zona Reni. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, în aceeași zonă a fost înregistrată și o explozie care a provocat un incendiu de vegetație pe teritoriul țării noastre.

Explozie la 150 de metri de frontieră

Potrivit MAI, primul incident a avut loc în jurul orei 03:45. Polițiștii de frontieră aflați la Giurgiulești au observat o explozie într-o parcare pentru camioane de pe teritoriul Ucrainei, la aproximativ 150 de metri de punctul de trecere a frontierei.

În urma exploziei, incendiul de vegetație s-a extins pe teritoriul Republicii Moldova, pe o suprafață de aproximativ 70–100 de metri pătrați. Pompierii au fost chemați la fața locului, iar focul a fost localizat la ora 04:30.

Resturile unei drone, găsite în apropiere de frontieră

Al doilea incident a fost înregistrat la ora 09:25. O patrulă a Poliției de Frontieră a găsit un crater, la aproximativ un kilometru de frontieră, în interiorul căruia se aflau resturile unei drone. Printre acestea au fost identificate motorul, placa de alimentare și elemente ale elicei.

Zona a fost securizată, iar cazul este investigat de polițiști și experții tehnico-explozivi. Aceștia urmează să stabilească proveniența dronei și traseul acesteia.

MAI le recomandă cetățenilor să nu se apropie de resturi de drone, muniții sau alte obiecte necunoscute și să anunțe imediat autoritățile la 112. În cazul unor explozii sau al zgomotelor specifice dronelor, oamenii sunt îndemnați să se adăpostească și să urmărească doar informațiile oficiale.

Resturi de dronă/ MAI

Resturi de dronă/ MAI

Resturi de dronă/ MAI

Din nou, o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova

În această dimineață, un aparat de zbor militar a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova. O dronă, preliminar identificată ca fiind de tip Shahed 136 (Gheran-2), a fost detectată după ce a survolat ilegal frontiera din Ucraina.

Nu este primul incident de acest fel

În ultimele săptămâni, astfel de incidente au devenit tot mai frecvente.

Pe 11 august, un aparat de zbor a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, prin localitatea Priozeornoia, după ce a venit din direcția regiunii Odesa, Ucraina.

Cu doar câteva zile înainte, pe 9 august, o explozie puternică s-a produs la Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. La fața locului au fost găsite fragmente despre care autoritățile au spus că ar proveni, preliminar, de la o dronă de luptă. Nimeni nu a fost rănit.

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De la începutul războiului din Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în repetate rânduri, iar fragmente de drone și rachete au fost descoperite pe teritoriul țării. Chișinăul a condamnat incidentele, în timp ce Moscova a respins acuzațiile.