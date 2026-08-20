Resturile dronei găsite în această dimineață în apropiere de Giurgiulești aparțin, preliminar, unui aparat de zbor fără pilot de tip Geran. Experții poliției au identificat două cratere formate în urma exploziei, dar și fragmente ale motorului și alte componente ale dronei.

Potrivit ministerului Afacerilor Interne, unul dintre craterele identificate are aproximativ 1,20 metri pe 1,15 metri, iar al doilea – 3,70 pe 3,90 metri, cu o adâncime de circa 55 de centimetri.

În interiorul craterelor au fost găsite schije metalice rezultate în urma detonării părții de luptă. La aproximativ șase metri de unul dintre cratere au fost descoperite fragmente ale motorului și mai multe componente ale dronei.

Ce este aparatul de zbor fără pilot de tip Geran

„Geran” este denumirea folosită de Rusia pentru dronele de atac de tip Shahed, de fabricație iraniană, utilizate frecvent în atacurile asupra Ucrainei. Aceste aparate sunt drone de tip „kamikaze”, concepute pentru a lovi ținte prin detonarea încărcăturii explozive.

Cercetările continuă

MAI precizează că cercetările nu au fost finalizate. Autoritățile urmează să stabilească traiectoria aparatului de zbor și cum a avut loc incidentul.

În acest context, ministerul Afacerilor Interne le recomandă cetățenilor să nu se apropie de fragmente ale aparatelor de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute și să anunțe imediat autoritățile la numărul 112.

Resturile unui aparat de zbor fără pilot / Facebook

Resturile unui aparat de zbor fără pilot / Facebook

Resturi ale unei drone - găsite pe teritoriul Republicii Moldova

Resturi ale unei drone au fost găsite în această dimineață pe teritoriul Republicii Moldova, în apropierea frontierei cu Ucraina, după atacurile rusești asupra infrastructurii portuare din zona Reni. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, în aceeași zonă a fost înregistrată și o explozie care a provocat un incendiu de vegetație pe teritoriul țării noastre.

Din nou, o dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova

În această dimineață, un aparat de zbor militar a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova. O dronă, preliminar identificată ca fiind de tip Shahed 136 (Gheran-2), a fost detectată după ce a survolat ilegal frontiera din Ucraina.

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MAE și președintele țării condamnă incidentul

Președintele Maia Sandu a condamnat atacurile rusești asupra Ucrainei și a afirmat că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat din nou. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, șefa statului a spus că o dronă a căzut pe teritoriul moldovean și cere o presiune internațională mai mare asupra Rusiei pentru a opri atacurile.