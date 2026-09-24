Patru drone au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova în această dimineață, iar două dintre ele s-au prăbușit și au provocat explozii. Fragmentele uneia, găsite într-un lan de porumb din Florești, ar proveni de la o dronă de tip „Gerbera”, folosită de Federația Rusă. Un alt aparat ar fi explodat în Camenca, iar fragmente de dronă au fost găsite și în raionul Briceni.

„Uite ce fier.

-Asta nu e așa de mare.

-Uite ce aripă are. A fost o explozie puternică, a făcut o gaură în pământ.”

Sunt imagini surprinse de sătenii din Cernița, Florești, imediat după ce drona s-a prăbușit într-un lan de porumb, în apropierea unei ferme. Explozia a provocat un mic incendiu și a lăsat un crater adânc în pământ. Drona s-a rupt în mai multe bucăți, iar doar aripile au rămas aproape intacte. La fața locului au intervenit imediat specialiștii de la Bombteh, iar zona a fost încercuită.

Primele cercetări au stabilit că drona este de tip „Gerbera”, utilizată de Federația Rusă și era dotată cu o cameră de bord. Potrivit poliției, aparatul s-ar fi lovit de un copac, după care s-a prăbușit în lanul de porumb de lângă o fermă.

Iurie CHELEȘ, PRIMARUL SATULUI CERNIȚA: „Lucrătorii de la fermă mi-au povestit că întâi el pe acel câmp s-a rotit, după s-a rotit împrejurul fermei, chiar deasupra fermei de vaci și nu departe a lovit într-un copac de nuc, apoi a aterizat într-un câmp de porumb.”

Oamenii legii spun că este pentru prima dată când un astfel de aparat de zbor este depistat pe teritoriul Republicii Moldova. Localnicii din Cernița spun că explozia a fost atât de puternică, încât au crezut că vor rămâne fără geamuri la casă.

„Eu am crezut că o să cadă ferestrele, așa trăsnet nu am auzit eu. Au mai fost cazuri la Cureșnița iarna trecută, prin România au mai căzut, dar chiar la noi aici la Cernița, de mirare.”

„Când a explodat, a zguduit și casa, mi s-a părut că este cutremur de pământ, deodată mi s-a părut că vântul a stricat o ușă.”

„Numai am închis poarta la păsări și s-a auzit o bubuitură, eu m-am speriat și nu am înțeles ce s-a auzit, mă uitam în jur și nu înțelegeam ce se aude, când am ieșit în drum, deja oamenii spun că dronă a căzut la noi.

- Dar s-a auzit tare?

- S-a auzit tare. Cum să nu mă sperii, avem copii, nepoți.”

Înainte de prăbușire, drona a fost surprinsă de localnici în timp ce zbura deasupra raionului Florești.

O femeie din Soroca a filmat drona chiar în timp ce aceasta se afla destulde aproape de casa sa.

Radarele Armatei Naționale au detectat drona în jurul orei 6:35, după ce aceasta a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova dinspre Vinița, Ucraina. Aparatul a survolat localitatea Vălcineț din Soroca, apoi mai multe localități din raionul Florești, potrivit Ministerului Apărării. O altă dronă a căzut la Camenca, în stânga Nistrului. Explozia a fost auzită și de localnicii din Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești. Aceștia au reușit să surprindă aparatul de zbor și în imagini.

Așa-zisul ministru de externe de la Tiraspol a declarat jurnaliștilor, după întrevederea în formatul „1+1”, că nu știe nimic despre drona care a explodat dimineață în zona Camenca. Ministerul Apărării anunță că alte două drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, în jurul orelor 5:20 și 6:15, în apropierea satelor Vasilcău, raionul Soroca, și Larga, raionul Briceni. Ambele aparate au părăsit, la scurt timp, teritoriul țării.

Potrivit Ministerului Apărării, de la începutul anului au fost înregistrate 44 de cazuri de survolare ilegală a spațiului aerian cu rachete și drone de producție rusească și iraniană, față de 17 cazuri înregistrate pe parcursul anului trecut.