Procesul de amalgamare voluntară a stârnit nemulțumiri în satul Rediul Mare, raionul Dondușeni. Majoritatea consilierilor locali au decis ca localitatea să se unească cu patru sate din apropiere, însă o parte dintre locuitori spun că ar prefera amalgamarea cu orașul Dondușeni. Oamenii sunt nemulțumiți că decizia nu ar fi fost consultată cu ei și anunță că o vor contesta în instanță.

Decizia consiliului local prevede ca satul Rediul Mare se va amalgama cu cu Ruseni, Bîrlădeni, Grinăuți-Moldova și Goleni. Hotărârea nu este însă pe placul tuturor localnicilor, care vor să se unească cu orașul Dondușeni.

Serghei DUHNOI, LOCUITOR AL SATULUI REDIUL MARE: „O mână de oameni a hotărât soarta întregului sat. Nu cred că au fost luate în considerare interesele oamenilor simpli. E mai ușor la Dondușeni să te duci, e peste deal, 12 km, decât aici, unde sunt alte raioane.”

Oamenii spun că amalgamarea cu un oraș ar oferi satului mai multe oportunități de dezvoltare și șanse mai mari pentru investiții.

Nicoleta FURTUNĂ, LOCUITOARE A SATULUI REDIUL MARE: „Oamenii aleg Dondușeniul pentru că văd o perspectivă mai bună, un viitor mai bun și e și mai aproape de noi.”

Gheorghe STOG, LOCUITOR AL SATULUI REDIUL MARE: „Nu am nimic împotriva localităților cu care se propune amalgamarea, hai să spunem Goleni, Ruseni suntem vecini, dar nu înțeleg ce câștigăm dacă ne unim cu Bîrlădeni. Dondușeni e oraș, posibilitățile economice ale unui oraș sunt mai mari decât cele ale unei comune sau ale unui sat.”

Localnicii cer autorităților centrale să verifice cum a fost desfășurat procesul de amalgamare și spun că sunt gata să meargă și în instanța de judecată.

Livia RUS-PÎNZARI, CONSILIER LOCAL: „Oamenii au propus să fie introdusă opțiunea de amalgamare cu orașul Dondușeni și atunci de văzul lumii și ca să liniștească spiritele, consilierii totuși au fost de-acord, au introdus această opțiune, însă ulterior cu o lună mai târziu, decizia a fost abrogată, iar oamenii au fost duși de nas. Noi am adunat semnături, avem 270 de semnături din 380 sunt cei care locuiesc aici și au drept de vot.”

Primarul localității, Ludmila Harabari, nu a fost de găsit și nu ne-a răspuns la apeluri. Secretara Consiliului local ne-a spus că aceasta este în concediu și a declarat că persoanele nemulțumite ar urmări „interese personale”. Cancelaria de Stat îndeamnă toți aleșii locali să ia decizii în interesul cetățenilor și să-i consulte la toate etapele, să explice deciziile și să elaboreze împreună viziunea de amalgamare.

Potrivit autorităților, aproximativ 85% dintre primăriile din Republica Moldova au început procesul de amalgamare voluntară, iar jumătate dintre acestea au luat deja decizia finală. Celelalte au timp până la sfârșitul lunii august. Din 1 septembrie, Cancelaria de Stat va începe procesul de amalgamare normativă.