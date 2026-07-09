Demisiile provocate în urma scandalului de la MoldATSA continuă. Președintele parlamentului, Igor Grosu, a anunțat astăzi că un alt angajat și-a dat demisia, iar autoritățile au inițiat o anchetă pentru a stabili în ce condiții acesta a fost angajat.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Astăzi și-a depus demisia un angajat de la această instituție la recomandarea și solicitarea noastră, nu știu ce funcție avea. Pentru că noi suspectăm că el a ajuns acolo la o recomandare și ancheta până la sfârșitul săptămânii trebuie să ne dea date exacte cum a ajuns acolo. A fost concurs sau a fost numire.”

Am sunat la MoldATSA pentru a afla cine este și pe ce funcție era angajat cel care a demisionat, dar reprezentanții instituției ne-au spus că vor reveni cu un răspuns.

Tot astăzi, Igor Grosu a anunțat că verișoara Maiei Sandu, Anastasia Taburceanu, a restituit 500 de mii de lei statului.

Scandalul MoldATSA

Scandalul de la MoldASTA a izbucnit la sfârșitul lunii iunie, după ce Ziarul de Gardă a publicat o investigație în care dezvăluia că directorul Dumitru Vangheli ar fi inclus informații false în CV-ul depus la concursul organizat de APP pentru ocuparea funcției de director al MoldATSA. La scurt timp acesta și-a depus demisia. Totodată, au apărut dezvăluiri și despre purtătorul de cuvânt al întreprinderii de stat. Anastasia Taburceanu și-a dat demisia după ce Rise.md a publicat informații potrivit cărora remunerația sa lunară la MoldATSA ar fi fost de aproximativ 120.000 de lei. Președintele Maia Sandu, care este verișoara acesteia, a declarat că nu a știut ce remunerație primea ruda sa.

Redacția „Cu sens” a scris că Taburceanu a încasat peste 1,2 milioane de lei, în 12 luni, perioadă în care a activat la întreprinderea de stat. Cel mai mare salariu ridicat a fost de aproape 150 de mii de lei. Situația de la MoldATSA a provocat un adevărat scandal care a dus la demisii în lanț, dar și percheziții. Ofițerii CNA au publicat și un raport de evaluare a activității întreprinderii, care a scos la iveală angajări fără concursuri, licitații favorizate și cheltuili nejustificate de milioane de lei.