Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova respinge propunerea ministerului Muncii și Protecției Sociale de a modifica durata concediului de odihnă anual din 28 de zile calendaristice în 22 de zile lucrătoare. Sindicatele susțin că inițiativa ar reduce nivelul actual de protecție a salariaților, ar contraveni obligațiilor internaționale asumate de Republica Moldova și propun, în schimb, stabilirea concediului anual la 24 de zile lucrătoare, în conformitate cu standardele Organizației Internaționale a Muncii. Contactați de PRO TV, responsabilii de la minister ne-au spus că vor reveni cu o reacție.

„Sindicatele nu susțin propunerea ministerului Muncii și Protecției Sociale de a transforma concediul de odihnă anual din 28 de zile calendaristice în 22 de zile lucrătoare", se arată în postarea CNSM.

Într-o poziție oficială, sindicatele susțin că propunerea ministerului nu este suficient argumentată și ridică semne de întrebare privind respectarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii privind concediile remunerate, ratificată de Republica Moldova în anul 1997.

Potrivit CNSM, la momentul ratificării Convenției, Republica Moldova a declarat o durată a concediului anual de 24 de zile lucrătoare, iar documentul internațional permite doar majorarea ulterioară a acestei perioade, nu și reducerea ei.

Sindicatele afirmă că modificarea propusă ar contraveni și prevederilor Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, care prevede că nivelul de protecție a drepturilor muncii nu poate fi diminuat pentru a încuraja comerțul sau investițiile.

„Sindicatele rămân deschise dialogului și identificării unor soluții echilibrate, care să contribuie la menținerea coeziunii și păcii sociale. În opinia noastră, o soluție rezonabilă și conformă cu obligațiile internaționale ale Republicii Moldova este stabilirea unei durate a concediului de odihnă anual de 24 de zile lucrătoare, luându-se drept bază săptămâna de lucru de 5 zile. O asemenea soluție ar respecta standardele internaționale, ar menține nivelul actual de protecție a salariaților și ar asigura aplicarea uniformă a legislației", se arată în postarea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

Concediile de odihnă, calculate în zile lucrătoare, în loc de zile calendaristice

Concediile de odihnă ar putea fi calculate în zile lucrătoare, în loc de zile calendaristice, iar durata minimă ale acestora ar urma să fie de 20-24 de zile lucrătoare. Totodată, unele concedii suplimentare acordate angajaților din sectorul public vor fi eliminate. Modificările se numără printre principalele prevederi care urmează să fie incluse în noul cadru normativ privind salarizarea, elaborat de ministerul Muncii și Protecției Sociale și ministerul Finanțelor, prezentate pe 19 iunie în cadrul unei conferințe de presă.

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