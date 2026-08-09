Ceaunele au fost puse la foc, gospodinele și-au scos cele mai bune rețete, iar în Sipoteni a mirosit astăzi a zeamă. La Festivalul Zemei, oamenii s-au întrecut în bucate, au cântat, au dansat și au descoperit produsele meșterilor și producătorilor locali. Printre cei veniți să guste din zeamă s-a numărat și premierul Vasile Tofan, care nu a plecat cu mâna goală: a trecut pe la tarabe, și-a umplut torba cu bunătăți și chiar a cântat la nai, amintindu-și de orele de muzică.

Zeama a fost vedeta zilei la Festivalul din Sipoteni. De gustul ei s-a convins și premierul Vasile Tofan, care a venit să savureze bucatele pregătite de gospodine.

„Ardeiul e iute ceea ce e bine. Tăițeii sunt de casă, găina e de casă, borșul acru e de al nostru, are și un pic de leuștean, pătrunjelul e bun. Eu pot să încurajez toată lumea să vină la Sipoteni unde e cea mai bună zeamă din Moldova.”

După zeamă, premierul a gustat și din vinul adus de gospodarii din Sipoteni.

„Și vinul cum se spune la noi e din poamă de căpșună. Tare e bun și vinul.”

Vasile Tofan a trecut și pe la tarabele meșteșugarilor și producătorilor locali. A cumpărat, rând pe rând, mai multe produse, iar la final a plecat cu sacoșa plină de bunătăți.

„O să o iau pe asta că e tare frumoasă.

Eu sunt naist, am umblat la nai, dar la ocarină nu am cântat niciodată. Băiatului îi place fluierul.”

Așa că, atunci când a ajuns în fața unei tarabe cu instrumente muzicale, nu a ezitat să ia naiul și să cânte.

Și a primit și un cadou.

„Din partea noastră – Sipoteni, Festivalul Zemii, Vasile Tofan, prim-ministru și aceasta pentru soție.”

Vasile TOFAN, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Am luat ceaiuri de Moldova, brânză de oi de la acest gospodar din Sipoteni, suc de mure, propolis, miere de la doi apicultori, niște lopțele de lemn să nu zgârii tigaia că să nu mă certe soția.”

Festivalul de la Sipoteni a adunat zeci de oameni din întreaga țară care au venit să guste din zeama făcută de gospodine.

„Cu găini de casă, crescute cu grăunțe cu buruian, dacă pui carnea gustoasă iese și zeama gustoasă. Noi mai adăugăm verdețuri, numaidecât ardei roșu, tăieței de casă și mai adăugăm și cimbru.

-E ceva specific celor din Sipoteni.

-Da, dă un gust și miros deosebit zemei.”

Nu doar se prepară și se gustă, ci și se concurează. Gospodinele și gospodarii și-au pus la încercare rețetele, iar juriul a ales cea mai gustoasă zeamă din Sipoteni. Printre participanți a fost și Valian, care a pregătit astăzi 40 de litri de zeamă, după rețeta învățată de la bunica sa încă din copilărie.

Valian GHERGLEAȘ, LOCUITOR AL SATULUI SIPOTENI: „Totul este de casă, tăieței, carne de casă, verdețuri. De la 11 ani îmi amintesc că am început să pregătesc singur zeama. Mereu am avut pasiunea de a găti și cel mai mult mi-a plăcut zeama.”

Festivalul Zemii de la Sipoteni este la a 10-a ediție.