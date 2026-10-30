Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a venit cu noi informații despre situația apei pe râul Nistru, inclusiv despre nivelul lacurilor de acumulare de la Novodnistrovsk și Dubăsari. Potrivit oficialului, debitul necesar de apă pentru Republica Moldova este asigurat în prezent, însă autoritățile urmăresc să acumuleze cât mai multe rezerve pentru viitor.

În ultimele două săptămâni, deversările din lacul de acumulare Novodnistrovsk, din Ucraina, către Republica Moldova s-au menținut între 55 și 60 de metri cubi pe secundă. Potrivit ministrului, acest volum este practic egal cu cantitatea de apă care intră în lac.

Nivelul apei în lacul Novodnistrovsk a crescut cu doar 20 de centimetri pe parcursul lunii octombrie. Creșterea este una redusă, deoarece surplusul de apă a fost direcționat imediat spre Republica Moldova.

În prezent, nivelul lacului este de 111,17 metri, comparativ cu nivelul normal de aproximativ 121,5 metri. Ministrul a precizat că acumularea rămâne la un nivel foarte scăzut, iar rezervele de apă din acest lac sunt deosebit de importante pentru alimentarea Nistrului.

Deversările de la Dubăsari vor crește

În ceea ce privește lacul de acumulare Dubăsari, în ultimele zile deversările au fost de 45-50 de metri cubi pe secundă. Pentru astăzi, 30 octombrie, este planificată creșterea acestora la 80-85 de metri cubi pe secundă.

Potrivit lui Gheorghe Hajder, această măsură va contribui la creșterea nivelului apei în aval de Dubăsari, în direcția sudului Republicii Moldova, în următoarele zile.

Totodată, nivelul apei în lacul Dubăsari a crescut cu 37 de centimetri în ultimele două săptămâni. Evoluția este explicată prin debitul mai mare de apă venit din Ucraina și precipitațiile înregistrate în nordul țării.

Ministrul a atras atenția că lacul Dubăsari are o capacitate mult mai mică decât cel de la Novodnistrovsk. Acesta se umple mai repede, dar și rezervele pot scădea rapid atunci când apa este utilizată.

Autoritățile mizează pe acumularea rezervelor de apă

Gheorghe Hajder a precizat că, în acest moment, debitul necesar de apă este asigurat. Totuși, prioritatea autorităților este acumularea unor rezerve cât mai mari, pentru a putea face față eventualelor perioade cu precipitații reduse.

Stare de urgență în sectorul hidrologic

Republica Moldova se află din 26 septembrie în stare de urgență în sectorul hidrologic pentru 60 de zile. În același timp, Centrul Național de Management al Crizelor a stabilit că, în cazul agravării situației, sursele subterane verificate trebuie folosite ca alternative, iar spitalele, școlile, instituțiile sociale și serviciile de urgență vor avea prioritate.