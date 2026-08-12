Situația cu rezervele de apă devine tot mai gravă, iar capitala ar putea resimți tot mai puternic efectele secetei. Ministrul Mediului avertizează că deficitul de apă din Nistru continuă să se adâncească, pe fondul nivelului scăzut al râului și al lipsei precipitațiilor. În aceste condiții, autoritățile au decis să reducă și debitul de apă deversat din lacul de acumulare Novodnistrovsk și îi îndeamnă pe oameni să consume apa cu maximă responsabilitate.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Cum a menționat de mai bine de o lună, Republica Moldova urmează să se confrunte cu un deficit de apă din Nistru. Tot ce trebuie să facem acum este ca să conservăm rezervele de apă pentru o perioadă cât mai lungă, astfel încât să ajungem în perioada apelor mari, adică ploilor de toamnă și stocurile să fie restabilite”.

Ministrul mediului explică că din această cauză și s-a luat decizia de a reduce deversările din lacul de acumulare Novodnistrovsk.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Astfel încât pe o parte să asigurăm necesarul de apă potabilă și pentru ecosisteme pe Nistru, pe de altă parte să conservăm maxim posibil acea rezervă de apă.”

Ministerul Mediului a anunțat ieri într-un comunicat că deversările în Nistru vor fi reduse de la 85 la 75 metri cubi pe secundă, din cauza scăderii continue a nivelului apei și a lipsei precipitațiilor. Decizia a fost luată împreună cu partea ucraineană.

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Nivelul apei în lacul de acumulare Novodnestrovsk a scăzut în iulie cu aproape un metru, iar prognozele nu aduc, deocamdată, ploi suficiente, iar precipitații care ar putea îmbunătăți situația sunt așteptate abia din octombrie.

Între timp, autoritățile au limitat folosirea apei pentru activități neesențiale și au permis captarea apei din Nistru și irigarea terenurilor doar pe timpul nopții.

Oamenii sunt îndemnați să folosească apa rațional. În cazul unei eventuale crize de apă, primăria Chișinău susține că are pregătit un plan de intervenție.