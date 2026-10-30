O tânără de 19 ani a fost condamnată la 4 ani și 8 luni de închisoare pentru implicarea într-o schemă de escrocherie prin care mai multe persoane au fost lăsate fără bani. Aceasta colecta sumele de la victime și le transmitea altor membri ai grupului. Prejudiciul total fiind estimat la 1 136 899,76 lei.

Potrivit Procuraturii Generale, tânăra a fost implicată în șase escrocherii comise în perioada 17-21 aprilie.

Membrii grupului sunau victimele și se prezentau drept polițiști sau angajați ai băncilor. Le spuneau că datele personale au fost folosite în fraude și că banii le-ar putea fi furați.

Oamenii erau convinși să scoată banii din conturi sau să-i pregătească pe cei pe care îi aveau acasă și să-i dea unor persoane care se prezentau drept curieri. Acestea promiteau că banii vor fi păstrați în siguranță și restituiți ulterior.

Rolul tinerei era să ridice banii de la victime și să-i transmită mai departe, conform instrucțiunilor primite pe Telegram. Pentru fiecare deplasare, primea între 500 și 1.500 de lei.

Peste 1,1 milioane de lei au fost luați de la victime

În cele șase episoade, sumele sustrase de la victime au variat între 27.527,08 și 721.602,68 de lei. Prejudiciul total a fost estimat la 1.136.899,76 de lei.

Tânăra și-a recunoscut vina și a fost condamnată la 4 ani și 8 luni de închisoare și la o amendă de 450.000 de lei.