Tarifele majorate pentru transportul interurban lasă autogările din țară cu tot mai puțini călători. Oamenii spun că resimt tot mai mult scumpirile, după ce noua metodă de calcul leagă tarifele de costurile transportatorilor și prețul carburanților. Nemulțumiți sunt și șoferii, care spun că au tot mai puțini pasageri, deși chiar ei au cerut o ajustare a tarifelor în funcție de costuri.

„Eu mergeam de la Feștilița până la Chișinău cu 110 lei, dar a fost 100 de lei. Și am întrebat șoferul și mi-a spus că s-a scumpit din cauza motorinei.”

Pe această femeie am surprins-o în timp ce pleca la copiii săi, la Chișinău. Spune că, din cauza tarifelor majorate, călătorește doar atunci când este neapărat necesar.

„E greu cu 2500 de lei pe lună să vii și să te duci nu e ușor și în magazine totul e scump.

-Mai puțin și călătoriți acum?

-Da. Mă duc la copii să-i ajut, dar doar atunci când au nevoie.”

O călătorie de la Hagimus până la Căușeni, care costa 25 lei acum este 30.

„Dacă trebuie să călătorești, să mergi, dai și 30. Eu sunt la pensie și primesc pensie 2600 de lei, desigur că mă afectează.”

„În toată lumea sunt, nu doar la noi.”

Și șoferii se plâng că microbuzele sunt tot mai goale.

„Scade fluxul de călători, pentru că motorina e mai scumpă. Când biletul era mai ieftin și călătorii erau mai mulți, dar acum doar când au strictă necesitate călătoresc.”

„Nu e chiar bun, dar ce să facem? Cum să fie mai ieftin dacă motorina e mai mult de 30 de lei? Nu ne iese nimic. Sperăm că să scadă prețul.”

Noua modalitate de calcul al tarifelor pentru transportul rutier interurban a intrat în vigoare la 1 martie. Tarifele nu mai sunt stabilite printr-o valoare fixă pentru toate rutele, ci sunt calculate în funcție de costurile reale ale operatorilor, inclusiv cele pentru combustibil. Astfel, scumpirea motorinei din ultimele săptămâni a dus și la majorarea tarifelor. ANTA publică periodic plafonul tarifar provizoriu, în funcție de evoluția prețului motorinei. Din 31 iulie, acesta este de până la 1,09 lei pentru un kilometru per pasager, cu aproximativ 3,8% mai mult decât plafonul anterior de 1,05 lei.