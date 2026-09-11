Președintele Maia Sandu a comemorat astăzi victimele atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001, la 25 de ani de la tragedia care a zguduit Statele Unite și întreaga lume. Șefa statului a participat la ceremonia organizată de Ambasada SUA la Chișinău și a reafirmat solidaritatea Republicii Moldova cu poporul american.

În discursul său, Maia Sandu a transmis un mesaj de solidaritate și a subliniat valorile care, în opinia sa, apropie Republica Moldova și Statele Unite.

„Moldova este alături de Statele Unite, așa cum am fost acum 25 de ani. Și reafirmăm o convingere simplă, care ne unește națiunile: teroarea și totalitarismul pot curma vieți, dar nu pot învinge voința liber exprimată a oamenilor”, a declarat președintele.

Șefa statului a adus un omagiu celor aproape 3.000 de oameni nevinovați care și-au pierdut viața în urma atentatelor, familiilor acestora, dar și echipelor de intervenție și tuturor celor care și-au pus viața în pericol pentru a-i salva pe alții.

„Atacurile au vizat și principiile societăților libere”

Maia Sandu a subliniat că tragedia din 11 septembrie nu a vizat doar Statele Unite ale Americii, ci și principiile pe care sunt construite societățile libere.

Printre acestea, președintele a enumerat demnitatea umană, libertatea și dreptul fiecărui om de a gândi, de a se exprima, de a crede și de a alege.

În acest context, Maia Sandu a vorbit și despre parcursul Republicii Moldova de la redobândirea independenței și despre alegerea țării de a construi un stat bazat pe voința liber exprimată a cetățenilor.

Maia Sandu: SUA au fost „un prieten și un partener important” pentru Moldova

Președintele a menționat sprijinul oferit de Statele Unite Republicii Moldova în procesul de consolidare a statului și a reiterat importanța valorilor democratice.

„De la redobândirea independenței, Republica Moldova construiește un stat bazat pe voința liber exprimată a cetățenilor”, a subliniat șefa statului, adăugând că Statele Unite au fost „un prieten și un partener important al Republicii Moldova pe acest drum”.

Maia Sandu a evidențiat, totodată, dreptul oamenilor de a-și decide propriul destin și dreptul popoarelor de a-și decide propriul viitor.

„Terorismul, extremismul și autoritarismul iau forme diferite”

La 25 de ani de la atacurile teroriste, președinta a avertizat că amenințările la adresa libertății continuă să existe, chiar dacă acestea pot lua forme diferite.

„Terorismul, extremismul și autoritarismul iau forme diferite. Dar toate au în comun convingerea că frica și forța pot învinge libertatea umană”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului a spus că tragedia din 11 septembrie a demonstrat, în același timp, curajul oamenilor în fața terorii și forța solidarității.

„11 septembrie ne-a arătat altceva. Ne-a arătat un curaj extraordinar în fața terorii. Ne-a arătat puterea solidarității. Și ne-a amintit că societățile libere sunt cele mai puternice atunci când sunt unite”, a conchis președintele.