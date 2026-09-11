Chișinăuienii sunt avertizați să se pregătească pentru restricții importante de circulație în acest weekend. Centrul Capitalei va fi închis temporar pentru traficul rutier, iar zeci de rute de transport public vor circula pe trasee modificate, scurtate sau vor fi suspendate. Măsurile sunt luate în legătură cu desfășurarea celei de-a 13-a ediții a „Chișinău Marathon 2026”.

Potrivit Primăriei Chișinău, prima restricție va intra în vigoare în noaptea de 12 septembrie, la ora 01:10, și va fi menținută până pe 13 septembrie, la ora 19:00.

În această perioadă, circulația va fi suspendată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și Alexandr Pușkin.

Duminică, în ziua competiției, restricțiile vor fi extinse. În intervalul 02:00–17:00, traficul va fi sistat temporar pe străzile incluse în traseul maratonului, dar și pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, între str. Toma Ciorbă și str. Ciuflea, precum și pe str. Ciuflea – bd. Dacia, în direcția spre centrul orașului.

Zeci de troleibuze și autobuze își schimbă traseele

Restricțiile vor afecta și transportul public. Unele rute vor fi redirecționate, altele vor fi scurtate, iar câteva vor fi suspendate temporar.

În cazul troleibuzelor, rutele nr. 4, 5 și 20 vor fi scurtate până la Gara Feroviară, cu întoarcere pe Piața Constantin Negruzzi. Rutele nr. 7, 10, 12, 16, 25 și 32 vor circula doar până pe str. Columna.

Totodată, activitatea rutelor de troleibuz nr. 8, 24 și 28 va fi suspendată temporar.

Și alte rute vor circula pe trasee modificate, printre acestea fiind troleibuzele nr. 1, 2, 9, 13, 17, 22, 29, 30, 34 și 36.

Modificări și pentru autobuze și microbuze

Schimbări sunt anunțate și pentru transportul cu autobuze. Rutele nr. 5, 9, 11, 14, 23, 24, 26, 39 și 46 vor circula pe trasee modificate sau vor fi scurtate.

De exemplu, ruta de autobuz nr. 11 va avea stația terminus transferată de pe str. Ismail pe str. Henri Coandă, în timp ce ruta nr. 46 va fi scurtată până la Universitatea de Medicină și Farmacie.

Vor fi afectate și microbuzele. Ruta nr. 178 va fi scurtată din cartierul Telecentru până la str. București, iar rutele nr. 120, 169, 186 și 191 vor fi divizate în două părți, astfel încât microbuzele să poată ajunge în centrul orașului din direcții diferite.

Șoferii sunt îndemnați să evite centrul capitalei

Primăria Chișinău îi îndeamnă pe șoferii care trebuie să traverseze zonele afectate să aleagă rute alternative și să ocolească străzile pe care traficul va fi suspendat.

Autoritățile precizează că restricțiile sunt necesare pentru buna desfășurare a celei de-a 13-a ediții a „Chișinău Marathon”, organizată de A.O. Clubul Sportiv „SPORTER”, în colaborare cu Primăria Municipiului Chișinău și alte organizații sportive.

Primăria își cere scuze de la locuitorii Capitalei pentru incomoditățile create și recomandă șoferilor să țină cont de restricții atunci când își planifică deplasările în acest weekend.