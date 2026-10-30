Doi bărbați, de 57 și 27 de ani, au fost găsiți fără suflare în dimineața zilei de 29 octombrie, într-o locuință din satul Bilicenii Vechi, raionul Sîngerei. Aceștia s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la soba de încălzit.

Corpurile neînsuflețite au fost descoperite de proprietara casei, care a alertat serviciile de urgență. Apelul la 112 a fost recepționat la ora 05:38.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cei doi bărbați au fost găsiți în încăperi diferite ale locuinței. Nu s-a produs niciun incendiu.

Circumstanțele exacte ale tragediei urmează să fie stabilite de organele competente.

Datele prezentate de IGSU

Datele IGSU arată că, de la începutul anului 2026, 47 de persoane, dintre care 17 minori, și-au pierdut viața în urma intoxicațiilor cu monoxid de carbon.

În context, salvatorii îndeamnă cetățenii să verifice sobele și coșurile de fum înainte de utilizare, să curețe periodic canalele de evacuare a gazelor de ardere și să nu folosească instalații de încălzire defecte.

Totodată, oamenii sunt avertizați să aerisească încăperile corespunzător și să stingă focul din sobă înainte de culcare.