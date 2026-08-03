Un tânăr de 17 ani din Republica Moldova a provocat haos în centrul unui oraș din Polonia. Băut și fără permis de conducere, acesta a avariat șase mașini și a ajuns pe terasa unei cafenele. Potrivit presei locale, adolescentul avea o alcoolemie de aproape zece ori peste limita admisă de legislația poloneză.

Adesta este momentul în care băiatul de 17 ani intră cu mașina în plin pe terasa unui local din orașul Słupsk, Polonia, în timp ce doi tineri stăteau la una dintre mese. Ambii au scăpat nevătămați. Înainte de asta, „șoferul teribilist” ar fi avariat mai multe mașini parcate.

A lovit mai întâi cu forța patru vehicule parcate pe o stradă din oraș, după care și-a continuat drumul, avariind alte două automobile. Cursa s-a încheiat pe terasa localului, unde a fost oprit de mai mulți martori și de șoferii mașinilor avariate. Totul s-a întâmplat acum două zile, potrivit presei locale.

„Veniți repede aici! Veniți repede!”

„Păi, noi am văzut totul de la fereastră. Pur și simplu s-a lovit de trei-patru mașini și a intrat deja aici pe trotuar. Și s-a văzut cum intră.”

La locul incidentului a fost și un polițist, aflat în afara orelor de muncă, care l-a imobilizat pe tânărul care a încercat să fugă.

„Omule, arată-mi legitimația.

- Închide gura!

-Sunt de la poliție așa că vă rog să stați cuminți.

-Bine, țin mâna.

-Dumneavoastră sunteți mama acestui om? Dă-mi mâna că te pun imediat la pământ.”

Într-un final acesta a fost reținut și dus la inspectoratul de poliție. Polițiștii polonezi au stabilit că băiatul nu deținea permis de conducere și era în stare avansată de ebrietate. Rezultatele testelor au arătat o alcoolemie de 2% în sânge, depășind de 10 ori norma stabilită de legislația poloneză.

Deocamdată nu este clar dacă adolescentul este în continuare reținut. Am solicitat informații despre caz și de la purtătorul de cuvânt al ministerului de externe de la Chișinău, care ne-a spus însă că va reveni cu un răspuns, după ce obține detalii de la colegii de la ambasadă.