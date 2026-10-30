Un tânăr de 22 de ani a fost prins de polițiști în timp ce avea 63 de pachețele cu substanțe narcotice de tip PVP, cunoscute și sub denumirea de „sare”.

Acesta a fost prins în timpul unei patrulări pe o stradă din Chișinău. De asemenea, au fost găsite și mai multe obiecte folosite pentru porționarea și ambalarea drogurilor.

În urma investigațiilor, polițiștii din sectorul Rîșcani au stabilit că tânărul ar fi activat în calitate de curier, fiind implicat în distribuirea substanțelor narcotice prin ascunderea acestora în locuri prestabilite.

Reținut și plasat în arest

Suspectul a fost reținut inițial pentru 72 de ore, iar ulterior, la solicitarea procurorilor, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Dacă va fi găsit vinovat, acesta ar putea sta la închisoarea de la 7 la 15 ani.