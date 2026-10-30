Utilizatorii aplicației EVO sunt îndemnați să instaleze cea mai recentă versiune a acesteia, după ce Agenția de Guvernare Electronică a activat actualizarea obligatorie. Măsura are drept scop sporirea securității cibernetice și asigurarea faptului că toți utilizatorii beneficiază de cele mai noi îmbunătățiri ale aplicației.

Potrivit Agenției de Guvernare Electronică, la deschiderea aplicației, unii utilizatori vor primi o notificare prin care li se solicită să efectueze actualizarea. Aceștia sunt îndemnați să accepte solicitarea și să utilizeze în continuare doar cea mai recentă versiune EVO.

Autoritățile explică faptul că actualizările permit distribuirea rapidă a îmbunătățirilor și a măsurilor suplimentare de securitate, astfel încât aplicația să fie protejată împotriva riscurilor cibernetice.

Notificarea nu este o tentativă de fraudă

Reprezentanții Agenției de Guvernare Electronică atrag atenția că mesajul afișat direct în aplicația EVO este unul oficial și este transmis chiar de instituție.

Astfel, utilizatorii care primesc notificarea nu trebuie să o confunde cu o tentativă de fraudă, ci sunt îndemnați să accepte actualizarea solicitată.

Atac cibernetic în Republica Moldova

Datele cu caracter personal a peste 750 de mii de moldoveni au fost extrase neautorizat în urma atacului cibernetic din ultimele zile. În total, atacatorii au încercat să acceseze informații asociate unui milion de numere de identificare. Potrivit investigațiilor preliminare, datele sustrase includ nume, informații despre membrii familiei, pensii, permise de conducere și unele date financiare. Autoritățile spun că au oprit atacul și continuă verificările sistemelor afectate.

Audieri la Parlament

Instituțiile statului vor fi audiate miercuri, 4 noiembrie, în Parlament, după atacul cibernetic în urma căruia au fost furate date personale asociate cu circa 750.000 de IDNP-uri. În timp ce opoziția cere crearea unei comisii parlamentare de anchetă, ieri, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a spus că incidentul poate fi examinat în cadrul audierilor organizate de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică.

Procuratura investighează divulgarea datelor personale

Astăzi, Procuratura municipiului Chișinău a anunțat că a pornit un dosar penal în contextul informațiilor apărute după atacul cibernetic din Republica Moldova.

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