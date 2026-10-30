Premierul Vasile Tofan a mers la Agenția de Guvernare Electronică, unde a avut o întrevedere cu noul director interimar, Artiom Cociu, și cu reprezentanții instituțiilor responsabile de infrastructura digitală a statului. Discuțiile au avut loc în contextul atacului cibernetic care a afectat mai multe servicii electronice. Șeful Executivului spune că prioritatea autorităților este să înlăture vulnerabilitățile, să restabilească în siguranță serviciile și să recâștige încrederea cetățenilor.

La întrevedere au participat și reprezentanți ai STISC, ASC, ASP și ai altor instituții care asigură funcționarea infrastructurii digitale a statului. Vizita a avut loc în contextul tranziției de la Nicoleta Colomeeț la Artiom Cociu, după plecarea fostei directoare a Agenției de Guvernare Electronică.

Premierul a recunoscut că incidentul a afectat încrederea oamenilor în instituțiile statului și a cerut autorităților să-și concentreze eforturile pe remedierea problemelor.

„Mesajul meu a fost simplu: am pierdut din încrederea oamenilor și acum trebuie să o reconstruim. Nu este momentul să ne consumăm energia căutând vinovați. Responsabilitățile vor fi clarificate separat. Acum prioritatea este să reparăm - să închidem vulnerabilitățile, să restabilim serviciile în siguranță și să ne pregătim mai bine pentru următoarele atacuri”, a scris Vasile Tofan pe Facebook.

„Atacurile folosesc deja inteligența artificială”

Șeful Executivului le-a mulțumit specialiștilor care au lucrat în ultimele zile aproape fără întrerupere pentru menținerea sistemelor în funcțiune și restabilirea serviciilor. Potrivit acestuia, echipele au fost nevoite să facă față unor atacuri realizate cu tehnologii mai avansate decât cele de care dispun unele instituții ale statului.

Totodată, premierul spune că este nevoie de schimbări structurale, de responsabilități mai clare, de o arhitectură de securitate mai puternică și de tehnologii moderne.

„Atacurile folosesc deja inteligența artificială. Iar un AI puternic poate fi combătut doar cu un AI și mai bun”, a menționat premierul.

Vasile Tofan susține că instituțiile responsabile trebuie să acționeze coordonat, ca o singură echipă, iar obiectivul principal este recâștigarea încrederii cetățenilor în serviciile digitale ale statului.

Atac cibernetic în Republica Moldova

Datele cu caracter personal a peste 750 de mii de moldoveni au fost extrase neautorizat în urma atacului cibernetic din ultimele zile. În total, atacatorii au încercat să acceseze informații asociate unui milion de numere de identificare. Potrivit investigațiilor preliminare, datele sustrase includ nume, informații despre membrii familiei, pensii, permise de conducere și unele date financiare. Autoritățile spun că au oprit atacul și continuă verificările sistemelor afectate.

Audieri la Parlament

Instituțiile statului vor fi audiate miercuri, 4 noiembrie, în Parlament, după atacul cibernetic în urma căruia au fost furate date personale asociate cu circa 750.000 de IDNP-uri. În timp ce opoziția cere crearea unei comisii parlamentare de anchetă, ieri, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a spus că incidentul poate fi examinat în cadrul audierilor organizate de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică.

Procuratura investighează divulgarea datelor personale

Astăzi, Procuratura municipiului Chișinău a anunțat că a pornit un dosar penal în contextul informațiilor apărute după atacul cibernetic din Republica Moldova.

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