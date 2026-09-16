Plecarea judecătorilor și a procurorilor, în urma procesului de vetting, rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru sistemul de justiție. Despre asta au vorbit astăzi experții în domeniu și reprezentanții instituțiilor din sistem, reuniți la un forum dedicat reformării justiției. Lipsa de cadre duce la tergiversarea proceselor de judecată, iar în unele instanțe, un singur judecător are în lucru și peste 1300 de dosare.

Curțile de Apel și Curtea Supremă de Justiție, unde judecătorii au trecut prin procesul de vetting, sunt printre cele mai afectate de lipsa de cadre. Președintele CSM spune că acest lucru duce și la tergiversarea examinării dosarelor.

Dumitru OBADĂ, PREȘEDINTELE CSM: „Nu poți pretinde o justiție în termeni rezonabili, nu poți pretinde un acces mai bun la justiție, de vreme ce nu sunt judecători în sistem. Vettingul, după cum am văzut la Curtea Supremă de Justiție, dar și la Curțile de Apel, au impulsionat cumva plecările din sistem.”

În unele instanțe un judecător poate avea în lucru peste 1300 dosare.

Ion GUZUN, MEMBRU CSM: „Noi nu putem să vorbim de o accelerare generală a examinării dosarelor, atâta timp cât noi avem un număr încă insuficient. Cert este faptul că cu dosarele de rezonanță mare, noi vedem că este o tendință pozitivă.”

Președintele CSM spune că evaluarea extraordinară trebuie să continue pentru categoriile de funcții prevăzute deja de lege, dar nu consideră necesară extinderea ei la judecătorii din primele instanțe, așa cum își propune Guvernul.

Dumitru OBADĂ, PREȘEDINTELE CSM: „Colegiul de Evaluare și Selecție a Judecătorilor, de comun cu CSM, astăzi este pregătit să preia acest proces de evaluare a integrității judecătorilor și vettingul, care este un exercițiu extraordinar și excepțional, trebuie să se oprească la cercul de subiecți care sunt astăzi prevăzuți de lege.”

Vettingul procurorilor din Procuratura Anticorupție, PCCOCS și Procuratura Generală a dus, de asemenea, la plecări din sistem.

Mariana CHERPEC, MEMBRU CSP: „Noi am transmis comisie de evaluare a procurorilor 157 de procurori. În jur de 28 de procurări au demisionat. Din restul, Consiliul a examinat și a emis hotărâri în jur de 37 de funcții, nu avem evaluați nici măcar 50%.”

O soluție propusă pentru eficientizarea activității instanțelor este utilizarea tehnologiilor, spun experții în domeniu.

Ilie CHIRTOACĂ, PREȘEDINTELE CRJM: „Vorbim despre evidență, procesare de documente, despre efectuarea unor sumare, deci anumite operațiuni tehnice cu siguranță pot salva din timpul judecătorilor, din timpul asistenților judiciari.”

Președintele Maia Sandu recunoaște că vettingul judecătorilor și procurorilor durează mai mult decât se anticipa, însă crede că procesul trebuie continuat.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Am văzut cu toții că vettingul nu este perfect. Dar un proces mai bun nu exista. Trebuie să recunoaștem că am întârziat cu reforma Institutului Național al Justiției, pe care am început-o cu adevărat abia un an în urmă, dacă nu greșesc. Dacă o făceam mai devreme, aveam astăzi mai mulți tineri bine pregătiți, tineri integri.”

În instanțele din țară sunt, în prezent, 167 de funcții vacante.