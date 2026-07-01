Deputatul PAS Victoria Belous a fost propusă pentru funcția de președintă a Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, după demisia lui Radu Marian, care a renunțat la conducerea comisiei pe 29 iunie, în contextul scandalului privind numirea directorului MoldATSA. Anunțul a fost făcut de vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, în urma ședinței Biroului Permanent.

„La ședința Biroului Permanent al Parlamentului s-a decis propunerea Victoriei Belous pentru funcția de președintă a Comisiei pentru economie, buget și finanțe. Mâine, proiectul de hotărâre va fi supus votului în cadrul ședinței plenare a Parlamentului. Succes și spor, Victoria”, a scris Doina Gherman.

Schimbarea vine după ce Radu Marian și-a anunțat demisia din funcția de președinte al comisiei, la câteva zile după ce a recunoscut că l-a recomandat pe Dumitru Vangheli pentru funcția de director al MoldATSA, instituție aflată în centrul unui scandal legat de prezentarea unor informații false în CV-ul acestuia.

De la Ministerul Finanțelor, în fruntea Comisiei economie

Victoria Belous este deputată PAS și a ocupat anterior funcția de ministru a Finanțelor, fiind numită în această funcție în 2024. Înainte de a intra în Guvern, ea a avut o carieră îndelungată în cadrul Serviciului Fiscal de Stat (SFS).

Belous a fost directoare adjunctă a SFS din august 2022, iar între 2021 și 2022 a condus Direcția generală antifraudă. Anterior, în perioada 2017–2020, a fost șefa Direcției juridice a instituției, iar între 2010 și 2012 a condus Secția contestații și reprezentare în instanțele de judecată din cadrul fostului Inspectorat Fiscal Principal de Stat.

Decizia finală, în plenul Parlamentului

Proiectul de hotărâre privind numirea Victoriei Belous în funcția de președintă a Comisiei pentru economie, buget și finanțe urmează să fie supus votului în ședința plenară a Parlamentului. Dacă va fi aprobată, Belous îl va succeda pe Radu Marian la conducerea uneia dintre cele mai importante comisii permanente ale Legislativului.