Încă trei săptămâni și produsele cumpărate online, în afara țării, vor costa mai mult. Pe lângă costul produselor, cumpărătorii vor achita TVA și o taxă fixă, de 12 lei, pentru fiecare pachet. În cazul unui colet de 2000 de lei, costul suplimentar va fi de 412 lei. Noile prevederi fac parte din proiectul de lege privind reforma fiscală, aprobată astăzi de Guvern.

Mecanismul de colectare a taxelor a fost elaborat de Serviciul Vamal și este deja testat de operatorii poștali, afirmă ministerul.

Victoria BELOUS, MINISTRUL FINANȚELOR: „Acest mecanims presupune că TVA se va încasa la momentul vămuirii. Colegii de la Serviciu Vamal au elaborat un sistem prin care operatorii poștali, deoarece livrarea coletelor are loc prin operatorii poștali, vor declara și vor calcula această sumă de 20%.”

Modul în care taxa va fi încasată va fi stabilit de fiecare operator în parte.

Victoria BELOUS, MINISTRUL FINANȚELOR: „Fiecare operator poștal va opta cum încasează această taxă în parteneriat cu platforma de la care face livrarea, fie la momentul vămuirii, fie la momentul percepirii plății de la cumpărator, dar la momentul introducerei în țară, acest TVA trebuie să fie colectat.”

Pe lângă TVA care e de 20 la sută, noul proiect prevede și o taxă fixă de 12 lei pentru fiecare colet comandat online. Aceaste taxe nu se vor aplica însă pentru coletele introduse în țară prin rutele de transport.