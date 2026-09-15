ANRE lansează un comparator de prețuri pentru energia electrică și gazele naturale. ANRE a lansat un comparator online care afișează prețurile, condițiile contractuale și îi ajută pe consumatori să găsească o alternativă mai avantajoasă. Astfel consumatorii vor putea vedea într-un singur loc ofertele furnizorilor și vor putea calcula cât ar costa consumul lor în funcție de oferta aleasă. Platforma este gratuită, nu necesită cont și nu colectează date personale.

Odată cu liberalizarea treptată a piețelor de gaze naturale și energie electrică, consumatorii au câștigat dreptul de a-și alege și schimba furnizorul. Pentru ca această alegere să fie mai simplă, ANRE a lansat un comparator online, care adună într-un singur loc ofertele disponibile pe piață.

Constantin BOROSAN, DIRECTORUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ANRE: „Toți consumatorii finali au posibilitatea, libertatea să-și aleagă furnizorul sau să-și schimbe furnizorul. Consumatorii pe piața competitivă sunt liberi să-și aleagă furnizorul, să-și schimbe furnizorul, fie de gaze naturale, fie de energie electrică, să-și negocieze condițiile contractuale, prețul sau alte condiții contractuale, durata contractului.”

Comparatorul este destinat consumatorilor casnici și celor non-casnici mici.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Linkul către comparator se găsește pe pagina anre.md. Mai întâi este selectat tipul de energie care urmează să fie comparat – energie electrică sau gaze naturale. Apoi este indicată categoria de consumator, raionul și localitatea, iar în continuare este introdus consumul anual estimat, care poate fi găsit pe ultima factură primită. Ulterior, comparatorul afișează ofertele disponibile pentru datele introduse, de la cel mai mic la cel mai mare cost estimat.”

Prețurile pe care le găsesc consumatorii aici nu sunt reglementate, ci se stabilesc în funcție de cerere și ofertă.

Constantin BOROSAN, DIRECTORUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ANRE: „Odată ce această ofertă este identificată, următoarea etapă este negocierea, poate fi negocierea, clauzelor contractuale și încheierea contractului de furnizare. După această etapă este depunerea unei cereri de schimbare a furnizorului. Deci această cerere poate fi depusă atât de către consumator cât și de către furnizorul nou selectat.”

Borosan atrage însă atenția că oferta cu cel mai mic cost estimat nu este neapărat cea mai potrivită. Costurile afișate sunt orientative și depind de consumul introdus și de condițiile contractuale.

Constantin BOROSAN, DIRECTORUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ANRE: „Această platformă nu vinde și nu cumpără energie și nu recomandă niciun furnizor. Este o platformă independentă, un spațiu unic de comparare a ofertelor de furnizare.”

Platforma se află acum în testare și va putea fi accesată din 1 octombrie. Potrivit ANRE, în primul semestru al acestui an, pe piața cu amănuntul a gazelor naturale au fost activi 14 furnizori, iar pe piața energiei electrice – nouă. Comparatorul a fost elaborat de ANRE cu sprijinul PNUD Moldova și al Guvernului Italiei.