Pentru mulți, dormitorul înseamnă doar un pat, dar astăzi, tot mai multe persoane își doresc un spațiu complet, în care designul, confortul și funcționalitatea se îmbină armonios.

„În luna iulie, Stilis Home a adus în exclusivitate pe piața din Republica Moldova colecția Pierre Cardin Bedding. Este un concept complet, în care patul, salteaua și noptiera sunt create împreună, astfel încât designul, proporțiile și confortul sunt un tot întreg. În primele luni de la lansare, am observat că oamenii apreciază mult acest concept. Ei nu mai caută doar un pat. Caută un dormitor complet, în care să găsească confort pe termen lung”, a menționat Mihaela Neaga, co-fondatoare Stilis Home.

Iar exclusivitatea vine cu un parteneriat pe măsură.

„Colecțiile Pierre Cardin sunt deja disponibile în toate showroom-urile Stilis Home, iar noi, aici, la Arena, vă așteptăm până pe data de 13 să ne vizitați standul”, a mai adăugat ea.

Brandul are în portofoliu o experiență internațională impresionantă.

„Suntem una din cele mai mari fabrici de produse pentru dormitor din lume la moment, cu tehnologie de ultimă generație și exportăm produsele noastre în mai mult de 52 de țări”, a notat Burhan Gul , director General Adjunct Pierre Cardin Bedding.

Așadar, prin Stilis Home, tehnologia, designul modern și confortul se reunesc într-o colecție ce transformă dormitorul într-un spațiu în care relaxarea devine o experiență.

*Acest articol este un produs comercial