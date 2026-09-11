Moldova Urban Days a reunit oameni pasionați de amenajări, construcții și design, iar printre expozanți s-a numărat și Lumina LED.

Marina ISAC, MARKETING MANAGER: „La Moldova Urban Days lumina led a venit cu o parte din produsele și soluțiile noastre, dar și pentru a comunica direct cu oamenii, de a fi mai aproape cu oamenii care construiesc, amenajează și dezvoltă proiectele.”

Compania vine cu o gamă variată de produse, pentru diferite tipuri de spații și necesități.

Marina ISAC, MARKETING MANAGER: „Lumina led este importator și distribuitor de produse de iluminat. Unul dintre lucrurile care ne defirențiază este varitatea foarte mare de produse.”

Iar pentru cei care își doresc o casă bine pusă la punct, iluminatul este unul dintre detaliile care fac diferența.

Marina ISAC, MARKETING MANAGER: „Avem cea mai mare varietate de corpuri de iluminat din țară. Începând de la iluminat decorativ și tehnic până la iluminat pentru exterior dar și pentru proiecte complexe.”

De altfel, produsele prezentate aici au atras atenția și specialiștilor în amenajări interioare.

Tatiana INCULEȚ, DESIGNER INTERIOR: „La Moldova Urban Days standul lumina led este unul dintre cele mai luminoase după cum se poate vedea prin prejur. Aici sunt expuse toate felurile de iluminare atât de perete cât și de tavan, generale și așa mai departe. Ca și parteneri Lumina Led sunt o companie de încredere, care respectă termenii prețurile sunt cât se poate de accesibile pentru toate felurile de clineți.”

Iar pentru Lumina LED, întâlnirea cu publicul de la Moldova Urban Days este un pas spre noi colaborări.



*Acest articol este un produs comercial