La Madison Restaurant, aniversarea celor 27 de ani de Pro TV Chișinău a reunit parteneri, invitați și oameni care pun preț pe eleganță și calitate. Evenimentul a avut loc într-un spațiu de aproape 1.000 de metri pătrați, la doi pași de Valea Morilor, transformat de o echipă proprie într-o atmosferă spectaculoasă.

Printre invitaţii serii Lions Jewellery au adus un plus de strălucire evenimentului.

Tatiana POPA, REPREZENTANT COMPANIE LIONS JEWELLERY: „Ne este foarte bine să facem parte din evenimentul acesta frumos ca de obicei aveţi nişte evenimente bine organizate cu ţinute rafinate, cu oameni frumoşi, şi noi ca o companie de bijuterii tot timpul ţinem cont de fiecare, noi observăm frumosul şi cel mai principal că pe noi ne leagă ca şi pe Pro Tv 27 de ani pe piaţa Republicii Moldova.”

„Prin prezenţa noastră chiar am vrut ca fiecare din femei să poarte măcar o coroniţă de la Lions să se simtă regină.”

Iar dacă bijuteriile pun în valoare frumusețea prin fiecare detaliu, și în construcții atenția la detalii face diferența.

Elena MAMOLEA, FONDATOARE REM CONSTRUCT: „De 27 de ani Pro Tv creşte odată cu oamenii câştigă încredere şi ţine pasul cu lumea din jur.”

Rodion MAMOLEA, FONDATOR REM CONSTRUCT: „La Rem Construct găsim evoluţia cu aceleaşi ambiţii, noi suntem echipa care construim, renovăm şi dăm în exploatare casa visurilor tale.”

Eugen: „Material md este despre soluţii complexe în construcţii, pentru faţade ventilate, tavane, şi pardoseli şi nu numai, vă invităm la showroom-ul nostru material md de pe strada Dosoftei 115 unde o să vedeţi toată gama de produse şi soluţii pe care le oferim, mersi.”

Parteneri care, fiecare prin ceea ce fac, au contribuit la o seară în care eleganța, calitatea și atenția la detalii au fost la loc de cinste.

Aniversarea PRO TV/ PRO TV

Aniversarea PRO TV/ PRO TV

Aniversarea PRO TV/ PRO TV

Aniversarea PRO TV/ PRO TV

Aniversarea PRO TV/ PRO TV

Aniversarea PRO TV/ PRO TV

Aniversarea PRO TV/ PRO TV

Aniversarea PRO TV/ PRO TV

Aniversarea PRO TV/ PRO TV

*Acest articol este un produs comercial