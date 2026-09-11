Clienții Victoriabank se pot identifica, din 8 septembrie, cu actele digitale din aplicația guvernamentală EVO la aproximativ 300 de ghișee Victoriabank. Pentru majoritatea operațiunilor care necesită identificarea la ghișeu, clienții nu mai trebuie să prezinte documentul fizic, ci doar să scaneze un QR cod cu aplicația EVO.

Implementată în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică , dezvoltatorul aplicației EVO, această funcționalitate simplifică interacțiunea clienților cu banca și contribuie la extinderea utilizării identității digitale în serviciile financiare.

Procesul durează doar câteva secunde. Clientul scanează codul QR afișat la ghișeu, verifică datele solicitate și confirmă transmiterea acestora. Informațiile sunt preluate fără copierea documentelor și fără introducerea manuală a datelor, iar clientul decide ce informații partajează.

Pentru clienți, noua opțiune înseamnă mai puțin timp petrecut la ghișeu și o experiență mai simplă. Pentru Victoriabank, preluarea automată a datelor simplifică procesele operaționale și reduce riscul de erori.

„Ne dorim ca lucrurile simple să fie simple și în relația cu banca. De acum, clienții Victoriabank se pot identifica folosind actele digitale din EVO, direct de pe telefon. Astfel, procesul devine mai rapid și mai comod, iar utilizatorii păstrează controlul asupra datelor pe care aleg să le partajeze. Este încă un mod prin care simplificăm experiența clienților noștri în sucursale și integrăm soluțiile digitale în interacțiunile cu banca”, declară Levon Khanikyan, Președintele Comitetului de Direcție al Victoriabank.

„Portofelul de identitate digitală EVO începe să devină parte din viața de zi cu zi. Cu fiecare bancă și instituție care îl integrează, oamenii au mai multe locuri în care își pot folosi actele digitale direct din telefon, iar acestea pot fi verificate instant și sigur. Integrarea Victoriabank extinde acest ecosistem și ne apropie de obiectivul nostru: ca identitatea digitală a cetățenilor Republicii Moldova să poată fi utilizată simplu și sigur atât acasă, cât și, în viitor, în spațiul european. Construim această infrastructură de la început în conformitate cu standardele European Digital Identity Wallet”, a declarat Nicoleta Colomeeț, directoarea Agenției de Guvernare Electronică.

Utilizarea actelor digitale din EVO este o opțiune suplimentară disponibilă clienților Victoriabank. Persoanele care preferă documentele în format fizic le vor putea utiliza în continuare, în aceleași condiții ca și până acum.

Despre Victoriabank

Victoriabank este a treia cea mai mare bancă din Republica Moldova și face parte din Grupul Banca Transilvania. Cu o experiență de 36 de ani, banca deservește peste 360.000 de clienți și oferă soluții financiare pentru persoane fizice și companii. În zona digitală, Victoriabank dezvoltă constant experiența bancară prin VB24 Mobile și VB24 Business, precum și prin integrarea unor soluții inovatoare. Acceptarea documentelor digitale din EVO este un nou pas în această direcție.

Despre Portofelul de identitate digitală EVO

Portofelul de identitate digitală EVO face parte din EVO 2.0, noua generație a aplicației guvernamentale dezvoltate de Agenția de Guvernare Electronică, care adună într-un singur loc documentele, serviciile și interacțiunile digitale dintre cetățeni, stat și mediul privat. Documentele din EVO sunt echivalente juridic cu cele pe suport fizic conform Legii nr. 321 din 09.11.2023.

Semnătura electronică este cheia accesului la serviciile digitale guvernamentale. Ea permite autentificarea securizată în EVO și semnarea documentelor, cu aceeași valoare juridică precum semnătura olografă. Mai multe informații despre utilizarea și obținerea semnăturii electronice sunt disponibile pe pagina dedicată: Semnătura electronică în EVO.

*Acest articol este un produs comercial