O eroare a portarului Nyland o trimite pe Anglia în semifinale. Pentru englezi Jude Bellingham a reușit o dublă decisivă, iar Norvegia părăsește Cupa Mondială după un meci marcat de controverse de arbitraj. 

Arcadie Munteanu
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Anglia continuă cursa spre al doilea titlu mondial. Selecționata pregătită de Thomas Tuchel s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale, după ce a învins Norvegia cu 2 la 1, după prelungiri, într-un sfert de finală dramatic disputat la Miami. Primele 30 de minute nu a adus ocazii importante, cele două formații tatonându-se reciproc. Nordicii au fost cei care au dat primii lovitura în minutul 36. Andreas Schjelderup a profitat de o nesiguranță a defensivei adverse și l-a surprins pe Jordan Pickford cu un șut spectaculos din unghi.

Norvegia a fost foarte aproape să-și dubleze avantajul înainte de pauză. Alexander Sorloth și Martin Odegaard au irosit două ocazii importante, iar englezii au profitat imediat. În minutul de prelungire al primei reprize, Anthony Gordon l-a găsit excelent pe Jude Bellingham, care a egalat cu un șut plasat.

Partea secundă a adus și cele mai controversate momente ale confruntării. Torbjorn Heggem a înscris pentru 2 la 1, însă reușita a fost anulată după intervenția VAR, care a semnalat un fault comis anterior de Erling Haaland asupra lui Elliot Anderson. Decizia a provocat proteste vehemente din partea norvegienilor. La cealaltă poartă, arbitrul a dictat penalty pentru Anglia în minutele de prelungire ale timpului regulamentar, însă și această hotărâre a fost întoarsă după analiza reluărilor video, astfel că meciul a intrat în prelungiri. Momentul decisiv a venit imediat după startul reprizei suplimentare. Morgan Rogers a șutat puternic, portarul Orjan Nyland a respins inexplicabil în față, iar Jude Bellingham a urmărit faza și a împins mingea în plasă.

Pentru Jude Bellingham a fost a doua reușită a serii, iar mijlocașul lui Real Madrid adună 6 goluri la această ediție a Cupei Mondiale, și îl egalează pe colegul său Harry Kane. Iar gafa portarului norvegian s-a dovedit decisivă într-un meci în care diferențele au fost minime. Chiar dacă Norvegia a atacat până la ultimul fluier, apărarea engleză a rezistat, iar Erling Haaland, bine anihilat pe parcursul partidei, a încheiat competiția fără să poată influența deznodământul și a fost înlocuit în prelungiri. Anglia se impune cu 2 la 1, și reușește a patra calificare în semifinalele Cupei Mondiale. De cealaltă parte, aventura Norvegiei se încheie cu cea mai bună performanță din istoria participărilor sale la o competiție majoră, după un turneu în care scandinavii au impresionat și au eliminat Brazilia.

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