Argentina a supraviețuit unui sfert de finală dramatic și rămâne în cursa pentru apărarea titlului mondial. Campioana en-titre a învins Elveția după prelungiri și va da piept cu Anglia în semifinale.

Argentina lui Leo Messi este la doar două meciuri de un nou titlu mondial. Selecționata pregătită de Lionel Scaloni s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale, după ce a învins Elveția cu 3 la 1, la capătul unui duel de peste două ore disputat la Kansas City. Europenii au început curajos și au surprins campioana mondială prin pressingul avansat și posesia prelungită. Totuși, prima lovitură a venit din partea argentinienilor. În minutul 10, Lionel Messi a executat perfect un corner, iar mijlocașul lui Liverpool, Alexis Mac Allister, a reluat cu capul în plasă pentru 1 la 0.

După deschiderea scorului, trupa lui Scaloni a făcut un pas înapoi și a preferat să conserve avantajul. Argentina a controlat ritmul fără să mai amenințe constant poarta apărată de Gregor Kobel, în timp ce elvețienii au dominat posesia, însă au avut dificultăți în a transforma superioritatea teritorială în ocazii clare. Insistențele europenilor au fost răsplătite în minutul 67. Dan Ndoye a combinat excelent cu Ricardo Rodriguez și l-a învins pe Emiliano Martinez cu un șut plasat, restabilind egalitatea și readucând suspansul.

Momentul care avea să schimbe complet meciul s-a produs doar câteva minute mai târziu. Breel Embolo, deja avertizat înainte de pauză, a căzut după un duel cu Leandro Paredes. Inițial arbitrul i-a dat cartonaș galben argentinianului, dar după ce a consultat VAR-ul și a constatat că atacantul elvețian simulase contactul, a anulat cartonașul lui Paredes și i-a acordat lui Embolo al doilea galben pentru simulare și, implicit, cartonașul roșu. Atacantul elvețian a părăsit terenul în lacrimi, iar decizia a provocat proteste vehemente din partea selecționerului Murat Yakin și a jucătorilor Elveției. Chiar și cu un om în plus, Argentina nu a găsit imediat drumul spre gol. Messi a încercat de două ori să decidă calificarea cu șuturi de la distanță, însă Gregor Kobel a avut intervenții excelente și a împins meciul în prelungiri. Rezistența elvețienilor a durat până în minutul 112, atunci când Julián Álvarez a trimis un șut spectaculos direct în vinclu, fără nicio șansă pentru Kobel.

Acesta a fost unul dintre cele mai frumoase goluri ale actualei ediții a Cupei Mondiale.

Obligată să riște totul, Elveția s-a descoperit în defensivă, iar Argentina a lovit decisiv pe contraatac. Granit Xhaka a pierdut mingea la mijlocul terenului, sud-americanii au pornit rapid spre poarta adversă, iar Lautaro Martínez a închis tabela la 3 la 1 în ultimele minute ale prelungirilor. Victoria are o însemnătate aparte pentru campioana mondială. Argentina continuă cursa pentru apărarea trofeului cucerit în Qatar și încearcă să devină prima națională care își păstrează titlul mondial după Brazilia, în 1962. În semifinale, Lionel Messi și colegii săi vor avea parte de un nou test de foc. Argentina va întâlni Anglia într-un duel cu o încărcătură istorică uriașă, programat pe 15 iulie, la Atlanta. De cealaltă parte a tabloului, Franța și Spania își vor disputa celălalt loc în marea finală.