Belgia domină Grupa G, iar Egiptul scrie istorie la Cupa Mondială 2026. Belgia și Egiptul sunt primele două echipe din Grupa G care își continuă aventura la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic.

"Diavolii Roșii" au oferit unul dintre cele mai spectaculoase recitaluri din faza grupelor, în timp ce egiptenii au obținut, în premieră, calificarea în fazele eliminatorii ale competiției. Belgia a încheiat grupa în forță, după o victorie categorică, 5-1, în fața Noii Zeelande. Formația pregătită de Rudi Garcia nu a lăsat nicio urmă de îndoială în privința echipei care merită primul loc, dominând partida aproape de la un capăt la altul.

Leandro Trossard a fost omul meciului. Atacantul belgian a deschis scorul înainte de pauză și și-a trecut în cont dubla imediat după reluare. Kevin De Bruyne a majorat avantajul cu un șut imparabil, demonstrând încă o dată că rămâne liderul generației belgiene chiar și la 34 de ani, devenind totodată cel mai în vârstă marcator al Belgiei la un Campionat Mondial.

Noua Zeelandă a redus din diferență prin Elijah Just, unul dintre puținele motive de satisfacție pentru reprezentativa din Oceania, însă speranțele au fost spulberate rapid. Romelu Lukaku a înscris cu o lovitură de cap și a devenit cel mai bun marcator din istoria Belgiei la turneele finale ale Cupei Mondiale, cu șase goluri, depășindu-l pe Marc Wilmots. Alexis Saelemaekers a închis tabela în prelungiri pentru un categoric 5-1. Victoria le-a adus belgienilor primul loc în grupă, datorită golaverajului superior, după ce au încheiat faza grupelor la egalitate de puncte cu Egiptul.

În același timp, Belgia și-a prelungit seria de invincibilitate la 16 meciuri oficiale. În celălalt duel al grupei, Egiptul și Iranul au oferit un meci dramatic, încheiat la egalitate, 1-1. Africanii au început perfect, iar Mahmoud Saber a deschis scorul încă din minutul cinci, profitând de o eroare a portarului iranian. Iranul a reacționat imediat. Deși Mehdi Taremi a ratat un penalty apărat excelent de Mostafa Shobeir, Ramin Rezaeian a restabilit egalitatea câteva minute mai târziu, după o fază prelungită în careul egiptean. Partea secundă a adus emoții suplimentare pentru "Faraoni". Mohamed Salah a fost schimbat înainte de ora de joc din cauza unor probleme medicale, iar absența liderului ofensiv s-a simțit imediat. Iranienii au împins liniile și au căutat golul calificării, însă defensiva africană a rezistat presiunii.

Finalul a fost unul dramatic. Shoja Khalilzadeh a trimis mingea în poartă în minutele de prelungire, iar iranienii au început să sărbătorească o calificare istorică. Intervenția VAR a schimbat însă totul. Reușita a fost anulată pentru ofsaid, iar câteva momente mai târziu Saeid Ezatolahi a lovit bara porții. Egiptul a rezistat până la ultimul fluier și a obținut punctul care i-a asigurat locul secund în grupă. Calificarea reprezintă un moment de referință pentru fotbalul egiptean.

Este pentru prima dată când reprezentativa nord-africană depășește faza grupelor în formatul modern al Campionatului Mondial și va întâlni Australia în șaisprezecimile de finală. De partea cealaltă, Iranul nu este încă eliminat. Cu patru puncte acumulate, asiaticii păstrează șanse de a merge mai departe ca una dintre cele mai bune echipe clasate pe locul al treilea, însă calificarea depinde de rezultatele ultimelor grupe programate în următoarele zile.

Astfel, Grupa G s-a încheiat cu Belgia pe primul loc și Egipt pe poziția secundă, în timp ce Iranul așteaptă verdictul, iar Noua Zeelandă părăsește competiția fără victorie, dar cu prestații care au confirmat progresul fotbalului din Oceania.