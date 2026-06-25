Bosnia și Herțegovina continuă să scrie una dintre cele mai frumoase povești ale Cupei Mondiale din Statele Unite, Canada și Mexic. Reprezentativa pregătită de Sergej Barbarez a învins Qatarul cu 3-1, la Seattle, și a făcut un pas uriaș spre calificarea în fazele eliminatorii ale competiției.

În fața a peste 40 de mii de spectatori prezenți pe Lumen Field, bosniacii au intrat pe teren conștienți că doar victoria le poate menține speranțele vii. De cealaltă parte, Qatarul, antrenat de Julen Lopetegui, avea nevoie de un rezultat pozitiv pentru a mai spera la o minune.

Partida a început cu dominarea clară a europenilor. Mahmoud Abunada a fost nevoit să intervină încă din primele minute la încercările lui Ermedin Demirovic și Ivan Sunjic, însă presiunea constantă a Bosniei avea să dea roade înainte de pauză.

În minutul 29, puștiul-minune Kerim Alajbegovic a reușit unul dintre cele mai spectaculoase goluri ale turneului. Mijlocașul în vârstă de doar 19 ani a trimis un șut imparabil de la distanță și a declanșat sărbătoarea în tribune. Presa internațională a catalogat reușita drept una dintre cele mai frumoase de la actuala ediție a Cupei Mondiale.

Doar cinci minute mai târziu, Bosnia și-a dublat avantajul. Veteranul Edin Dzeko, aflat la selecția cu numărul 150 în tricoul naționalei, a creat panică în defensiva adversă, iar Sultan Al Brake a deviat nefericit balonul în propria poartă. Pentru Qatar a fost al doilea autogol de la acest turneu final.

Bosniacii puteau închide meciul încă din prima repriză. Dzeko a scăpat singur cu portarul și a trimis în bară, ratând șansa de a transforma avantajul într-unul decisiv. Ratarea avea să le ofere speranțe asiaticilor.

Cu trei minute înainte de pauză, Hassan Al Haydos a redus din diferență după o centrare excelentă a lui Edmílson Junior. Qatarul a fost foarte aproape de egalare chiar înainte de intrarea la vestiare, însă șutul lui Pedro Miguel s-a oprit în bara porții apărate de Nikola Vasilj.

În partea secundă, elevii lui Lopetegui au încercat să profite de emoțiile adversarilor. Akram Afif a trecut pe lângă gol după o acțiune rapidă de contraatac, iar Bosnia a început să sufere pe măsură ce minutele treceau.

Momentul decisiv a venit însă în minutul 80. Intrat de pe bancă, Ermin Mahmic a profitat de o fază fixă și a înscris pentru 3-1, risipind definitiv emoțiile din tabăra bosniacă. Golul său a declanșat o explozie de bucurie în sectorul ocupat de suporterii veniți din Balcani.

Victoria le-a adus bosniacilor patru puncte și locul trei în Grupa B. În noul format al Cupei Mondiale, această poziție poate fi suficientă pentru calificarea în șaisprezecimi, iar calculele actuale îi avantajează pe elevii lui Sergej Barbarez. Oficialii FIFA și statisticienii competiției consideră Bosnia una dintre favoritele la ocuparea unui loc între cele mai bune echipe clasate pe poziția a treia.

Succesul confirmă ascensiunea unei generații care combină experiența lui Edin Dzeko cu entuziasmul unor jucători precum Kerim Alajbegovic și Ermin Mahmic. Reuters notează că această combinație de tinerețe și maturitate a devenit principalul atu al Bosniei la actualul Mondial.

Pentru Qatar, aventura mondială s-a încheiat. Asiaticii părăsesc competiția de pe ultimul loc al grupei, însă pleacă acasă cu primul punct obținut vreodată la o Cupă Mondială în afara ediției organizate pe teren propriu în 2022.

Bosnia și Herțegovina așteaptă acum rezultatele din celelalte grupe. Dacă își va păstra poziția între cele mai bune opt echipe clasate pe locul trei, reprezentativa balcanică va reveni în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale pentru prima dată în istoria sa.