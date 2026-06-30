Brazilia a tremurat serios pentru calificarea în optimile de finală ale Cupei Mondiale, însă experiența și valoarea individuală au făcut diferența în ultimele secunde ale meciului cu Japonia. Selecționata pregătită de Carlo Ancelotti s-a impus cu 2 la 1 pe stadionul NRG din Houston, după un gol dramatic înscris de Gabriel Martinelli în minutul 90+6, evitând astfel disputarea prelungirilor.

Brazilienii au început partida în ofensivă și au controlat posesia încă din primele minute. Bruno Guimarães și Matheus Cunha au încercat să deschidă scorul, însă portarul japonez Zion Suzuki s-a remarcat prin câteva intervenții sigure.

Deși dominați, niponii au lovit atunci când puțini se mai așteptau. În minutul 29, Kaishu Sano a interceptat o pasă greșită la mijlocul terenului, a pornit într-o cursă impresionantă și l-a învins pe Alisson cu un șut plasat la colțul lung, provocând unul dintre cele mai mari șocuri ale fazei eliminatorii.

La pauză, Carlo Ancelotti a mutat inspirat. L-a introdus pe Endrick în ofensivă, iar Brazilia a devenit mult mai agresivă în atac. Presiunea constantă și numeroasele centrări în careu au dat roade în minutul 56, când Casemiro a reluat cu capul centrarea excelentă a lui Gabriel Magalhães și a restabilit egalitatea. Antrenorul italian avea să dezvăluie după meci că schimbarea sistemului și jocul mai direct au fost cheia revenirii echipei sale.

Brazilia a continuat să atace. Vinicius Junior a fost foarte aproape de golul calificării după o acțiune individuală spectaculoasă, însă Suzuki a deviat mingea în bară printr-o intervenție de excepție. De partea cealaltă, japonezii au rămas periculoși pe contraatac, însă Alisson a intervenit salvator la șutul lui Ayase Ueda.

Când partida părea condamnată la prelungiri, Brazilia a dat lovitura. În minutul 90+6, după o recuperare în apropierea careului advers, Bruno Guimarães i-a pasat inspirat lui Gabriel Martinelli, iar atacantul introdus pe parcurs a finalizat cu sânge rece, trimițând mingea lângă bara din dreapta lui Suzuki și declanșând fiesta în tribunele stadionului din Houston. Golul lui Martinelli este unul dintre cele mai târzii goluri decisive marcate în timpul regulamentar al unui meci eliminatoriu la Cupa Mondială.

La final, Carlo Ancelotti a declarat că echipa sa nu și-a pierdut niciun moment răbdarea și că experiența jucătorilor a făcut diferența într-un duel extrem de complicat împotriva unei formații japoneze foarte bine organizate. Tehnicianul italian a mărturisit că îl pregătise inclusiv pe Neymar pentru eventualele prelungiri, însă golul lui Martinelli a făcut inutilă schimbarea.

Brazilia - Japonia/ Imago

De cealaltă parte, Japonia părăsește competiția cu fruntea sus, după una dintre cele mai solide prestații din istoria sa la fazele eliminatorii ale Campionatului Mondial. Elevii lui Hajime Moriyasu au fost la câteva secunde de o performanță istorică, însă au cedat în fața presiunii continue exercitate de cvintupla campioană mondială.

În optimile de finală, Brazilia va întâlni învingătoarea duelului dintre Coasta de Fildeș și Norvegia, într-un meci în care sud-americanii vor încerca să confirme revenirea de formă și să continue cursa spre al șaselea titlu mondial.