Cristiano Ronaldo nu marchează, iar Portugalia plătește scump după remiza din ultima etapă contra Columbiei. Lusitanii termină pe locul doi în Grupa K și intră pe partea grea a tabloului, unde îi așteaptă Croația, iar apoi, posibil, Spania. În aceeași grupă, Republica Democratică Congo a produs una dintre surprizele turneului și s-a calificat în premieră în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale, iar Portugalia are un traseu de foc spre finală.

Ultima etapă din Grupa K a Cupei Mondiale a schimbat complet calculele pentru faza eliminatorie. Columbia și Portugalia au încheiat la egalitate, scor 0 la 0, într-unul dintre cele mai spectaculoase meciuri fără gol din actuala ediție a turneului. Rezultatul le-a fost suficient sud-americanilor pentru a termina pe primul loc, în timp ce selecționata lui Roberto Martinez a ratat șansa de a evita un traseu extrem de dificil în fazele eliminatorii. Portugalia avea nevoie obligatoriu de victorie pentru a câștiga grupa, însă Columbia a fost cea care a controlat mare parte din confruntare, în timp ce Diogo Costa a fost salvatorul din poarta lusitanilor.

La celălalt capăt al terenului, Bruno Fernandes a avut cea mai mare oportunitate a lusitanilor, însă Vargas a avut la rândul său o intervenție spectaculoasă. Iar Cristiano Ronaldo, afectat de o problemă la umăr, a fost aproape inexistent în ofensivă. Starul portughez a trimis mingea în plasă o singură dată, însă faza a fost anulată pentru ofsaid. Finalul a fost dramatic. În prelungiri, Davinson Sánchez a înscris cu o lovitură de cap pentru Columbieni și a declanșat fiesta în tribunele stadionului din Miami.

Dar după analiza VAR reușita a fost anulată, în urma unui ofsaid milimetric. Remiza o trimite pe Columbia în șaisprezecimi din postura de câștigătoare a Grupei K - cu 7 puncte, unde va întâlni Ghana. Portugalia merge mai departe de pe locul secund, cu 5 puncte și va avea parte de un examen mult mai complicat împotriva Croației. Iar dacă va trece de vicecampioana mondială din 2018, formația lui Cristiano Ronaldo ar putea da peste Spania în optimi. Pe locul 3 în grupă a încheiat Republica Democratică Congo, care a bătut-o cu 3 la 1 pe Uzbekistan și a scris istorie.

Africanii au fost conduși cu 1 la 0 asiatici, după golul lui Eldor Șomurodov, însă au revenit spectaculos în repriza secundă. Yoane Wissa a egalat din penalty, Fiston Mayele a întors scorul în minutul 78, iar același atacant al lui Newcastle – Wissa, a închis tabela în prelungiri, pentru un succes clar cu 3 la 1.

Victoria le-a adus congolezilor prima calificare din istorie în fazele eliminatorii ale unei Cupe Mondiale. Republica Democratică Congo merge mai departe printre cele mai bune echipe clasate pe această poziție și va înfrunta Anglia în șaisprezecimile competiției. Astfel, Grupa K trimite trei reprezentative în faza eliminatorie.