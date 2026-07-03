Elveția și-a confirmat statutul de una dintre cele mai solide echipe ale Cupei Mondiale FIFA 2026 și s-a calificat fără emoții în optimile de finală, după victoria cu 2-0 în fața Algeriei, pe BC Place din Vancouver. Selecționata pregătită de Murat Yakin a oferit o nouă demonstrație de organizare tactică și eficiență, obținând prima victorie într-o fază eliminatorie a Campionatului Mondial după o pauză de 88 de ani.

Paradoxal, Algeria a început mai bine partida. "Vulpile Deșertului" au fost aproape să deschidă scorul încă din primele minute, însă Houssem Aouar a irosit o ocazie excelentă din interiorul careului. A fost momentul care avea să schimbe cursul meciului, pentru că elvețienii au profitat imediat de prima oportunitate importantă.

Elveția - Algeria/ Profimedia

În minutul 10, revelația turneului, Johan Manzambi, a recuperat mingea și a pornit într-o cursă spectaculoasă pe partea stângă, a ajuns până la linia de fund și i-a oferit o pasă perfectă lui Breel Embolo, care a îndeplinit o simplă formalitate și a înscris al doilea său gol la acest Campionat Mondial. Reușita a schimbat complet dinamica partidei, iar Elveția a preluat controlul jocului.

Până la pauză, Denis Zakaria a trecut și el pe lângă gol cu o lovitură de cap, în timp ce Gregor Kobel a intervenit sigur la puținele încercări ale lui Fares Chaibi și Ibrahim Maza. Algeria a avut dificultăți în a sparge defensiva bine organizată a elvețienilor, care au închis excelent spațiile și au blocat toate culoarele de atac.

Repriza secundă a început perfect pentru formația lui Murat Yakin. O degajare greșită a apărării algeriene a ajuns la Dan Ndoye, iar extrema elvețiană a finalizat precis, cu un șut la colțul lung, majorând avantajul la 2-0. Golul a tăiat definitiv elanul nord-africanilor, care nu au mai găsit resurse pentru a reveni în joc.

Elveția a controlat fără probleme restul confruntării și putea chiar să transforme victoria într-una categorică. Fabian Rieder a ratat incredibil cu poarta aproape goală în ultimele minute, însă acest lucru nu a schimbat cu nimic impresia lăsată de o echipă extrem de matură, disciplinată și eficientă în toate compartimentele.

La finalul partidei, selecționerul Murat Yakin și-a felicitat jucătorii pentru disciplina tactică și organizarea defensivă, subliniind că echipa sa nu le-a permis adversarilor aproape nicio ocazie clară de gol. Victoria prelungește seria excelentă a elvețienilor, care sunt neînvinși de șapte meciuri și au obținut trei succese consecutive la această ediție a Cupei Mondiale, o premieră în istoria naționalei. În optimile de finală, Elveția va întâlni câștigătoarea duelului dintre Columbia și Ghana, iar visul unei calificări istorice în sferturile de finală este mai viu ca niciodată.

Pentru Algeria, aventura la Mondial se încheie în faza eliminatorie. După fluierul final, căpitanul Riyad Mahrez și-a anunțat retragerea din echipa națională, punând capăt unei cariere impresionante în tricoul "Vulpilor Deșertului".