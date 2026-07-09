Un duel cu parfum de revanșă. După semifinala din urmă cu 4 ani, Franța și Maroc deschid în această seară faza sferturilor de finală la Cupa Mondială. Vicecampioana mondială pornește favorită, însă africanii visează la o nouă surpriză, după parcursul impresionant din Statele Unite.

Totul este pregătit pentru primul sfert de finală al Cupei Mondiale. Franța și Maroc se înfruntă în această seară, de la ora 23:00, pe Boston Stadium, într-un duel care readuce în prim-plan semifinala Mondialului din 2022. Francezii sunt mari favoriți, însă marocanii spun răspicat că nu au venit în America doar pentru un parcurs frumos, ci pentru trofeu. La conferința de presă, Didier Deschamps a transmis că Franța nu își permite niciun moment de relaxare, chiar dacă echipa sa este cea mai prolifică de la acest Campionat Mondial. Selecționerul francez a vorbit și despre valoarea adversarului.

Didier DESCHAMPS, SELECȚIONER FRANȚA: „ Au ajuns în finala Cupei Africii și au jucători de mare calitate, au o echipă bună. Nu sunt aici din noroc. Va fi un meci între două echipe cărora le place să aibă mingea, să atace să înscrie. Va trebui să fim foarte atenți pentru că echipa Marocului este de foarte bună calitate. ”

Întrebat despre controversa creată de delegarea unei brigăzi de arbitri din Argentina, în contextul rivalității dintre cele două națiuni după finala Mondialului din 2022, Deschamps a refuzat orice polemică.

Didier DESCHAMPS, SELECȚIONER FRANȚA: „Adversarul este Marocul. Nu îl consider pe arbitru ca pe un adversar, dimpotrivă, el este acolo pentru a se asigura, ca regulile jocului să fie respectate, cât mai corect posibil.”

De partea cealaltă, selecționerul Marocului, Mohamed Ouahbi, a avut cel mai curajos discurs de până acum la acest Campionat Mondial.

Mohamed OUAHBI, SELECȚIONER MAROC: „Am spus-o mereu, evaluările se fac la final. Nu suntem aici ca să primim felicitări, încă putem realiza ceva și mai mare. Am vorbit cu staff-ul și cu jucătorii, iar obiectivul nostru este doar victoria. Vom face totul să câștigăm Cupa Mondială.”

Antrenorul marocan a precizat că echipa sa nu va schimba filosofia de joc doar pentru că întâlnește Franța. Totodată Ouahbi a confirmat și o veste proastă pentru marocani. Atacantul Ismael Saibari, unul dintre cei mai buni jucători ai echipei la acest Mondial, a fost scos din lot din cauza unei accidentări musculare și va rata confruntarea cu Franța.

Naționala Cocoșului Galic vine după victorii în play-off cu Suedia și Paraguay și are cel mai bun atac al competiției, cu 14 goluri marcate, Kylian Mbappé fiind principalul pericol ofensiv. Marocul, în schimb, continuă să impresioneze după ce a eliminat Olanda la penalty-uri și a trecut fără emoții de Canada în optimi. Acum reprezentativa africană speră să producă încă o surpriză și să ajungă pentru a doua oară consecutiv în semifinalele Cupei Mondiale.