Supercomputerul Opta și casele de pariuri au generat noi predicții înaintea marilor dueluri din sferturile Cupei Mondiale. Franța a devenit noua favorită la cucerirea trofeului, depășind Spania, în timp ce Argentina și Anglia completează lista marilor pretendente la titlul mondial.

Au mai rămas doar opt echipe în lupta pentru cel mai râvnit trofeu din fotbal, iar odată cu apropierea sferturilor de finală, calculele matematice și statisticile devin tot mai importante. După 25 de mii de simulări, supercomputerul Opta o vede pe Franța drept principala candidată la câștigarea Cupei Mondiale din Statele Unite, Mexic și Canada. Selecționata lui Didier Deschamps are aproape 74 la sută șanse să ajungă în semifinale și peste 27 la sută șanse să ridice trofeul pe 19 iulie. Francezii au preluat primul loc în ierarhia favoritelor după un parcurs solid în fazele eliminatorii. Dacă va cuceri titlul, Deschamps și-ar încheia mandatul într-un mod ideal, după ce a anunțat că va părăsi banca tehnică la finalul turneului.

Pe locul secund se află Spania. Campioana europeană continuă să impresioneze prin organizarea defensivă și este singura echipă rămasă în competiție fără gol primit. Portarul Unai Simón traversează unul dintre cele mai bune turnee ale carierei, iar ibericii au aproape 70 la sută șanse să ajungă în careul de ași și peste 21 la sută șanse să cucerească titlul mondial. Statisticile Opta arată că defensiva spaniolă este cea mai eficientă dintre toate sfertfinalistele, un argument important înaintea duelului cu Belgia.

Argentina, deținătoarea trofeului, rămâne și ea în cercul marilor favorite. Echipa lui Lionel Messi a trecut prin momente dificile în fazele eliminatorii și a fost nevoită să forțeze până în ultimele minute pentru a elimina Egiptul, însă experiența și forța grupului mențin formasția "Albicelestă" în cursa pentru un nou titlu mondial. Modelul statistic îi oferă aproape 70 la sută șanse de calificare în semifinale și peste 17 la sută șanse să își apere trofeul.

Topul favoritelor este completat de Anglia. Naționala pregătită de Thomas Tuchel a alternat prestațiile convingătoare cu momente de inconsistență, însă victoriile spectaculoase din fazele eliminatorii au readus optimismul în tabăra britanică. Supercomputerul îi acordă peste 62 la sută șanse să ajungă în semifinale și aproape 17 la sută să cucerească titlul. Englezii conduc însă un clasament important: au creat cele mai multe ocazii mari de gol dintre toate echipele rămase în competiție.

În spatele celor patru favorite vin outsiderii. Norvegia este revelația statisticilor, fiind cotată cu aproape 38 la sută șanse să elimine Anglia. Forma excelentă a lui Erling Haaland le oferă scandinavilor speranțe că pot produce surpriza.

Elveția încearcă să continue parcursul excelent, însă va avea în față campioana mondială Argentina, în timp ce Marocul visează la o nouă performanță istorică după semifinala din Qatar, chiar dacă trebuie să treacă de Franța. Belgia completează tabloul sfertfinalistelor. Deși a eliminat fără emoții Statele Unite, "Diavolii Roșii" pornesc cu cele mai mici șanse dintre toate echipele rămase în competiție, atât în simulările Opta, cât și în estimările caselor de pariuri. Și bookmakerii confirmă tendința. Franța rămâne principala favorită la cucerirea trofeului, urmată de Spania, Argentina și Anglia. La polul opus, Belgia și Elveția au cele mai mari cote pentru câștigarea Cupei Mondiale. Dacă ai paria 100 de lei pe cele două, și ele ar confirma, ai avea partea de un profit de 4000 de lei, un semn că orice calificare în semifinale a Belgiei sau Elveției ar reprezenta o surpriză enormă.

Duelurile de foc din sferturile de finală încep de astăzi, de la ora 23.00, cu meciul dintre Franța și Maroc de la Boston. Apoi vineri, la Los Angeles, cu o oră mai devreme de la ora 22.00, ne așteaptă meciul dintre Spania și Belgia. Sâmbătă - la Miami, de la miezul nopții vor juca alte două țări europene, Norvegia și Anglia, iar sferturile de finală se vor încheia în noaptea de duminică spre luni, cu partide de la ora 04.00 dintre Argentina și Elveția.