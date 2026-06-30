Germania părăsește surprinzător Cupa Mondială din 2026 încă din șaisprezecimile de finală. De patru ori campioană mondială, reprezentativa pregătită de Julian Nagelsmann a fost eliminată de Paraguay, după un meci dramatic încheiat 1-1 la capătul celor 120 de minute și pierdut cu 3-4 la loviturile de departajare, pe Boston Stadium din Foxborough.

Este pentru prima dată în istoria participărilor sale la Cupa Mondială când Germania pierde o serie de penalty-uri la un turneu final, iar succesul Paraguayului intră deja în galeria celor mai mari surprize din istoria competiției. Nemții au intrat pe teren din postura de favoriți, după ce au încheiat pe primul loc Grupa E, chiar dacă în ultimul meci cedaseră surprinzător, scor 1-2, în fața Ecuadorului.

De cealaltă parte, Paraguay ajunsese în faza eliminatorie ca una dintre cele mai bune formații clasate pe locul trei și promitea un meci bazat pe organizare defensivă și contraatac. Așa s-a și întâmplat. Germania a controlat autoritar posesia încă din primele minute, însă dominarea teritorială nu s-a tradus și în ocazii importante. Singura intervenție serioasă a portarului Orlando Gill în prima repriză a venit la șutul lui Joshua Kimmich din unghi. În schimb, sud-americanii au profitat de una dintre puținele acțiuni periculoase.

În minutul 42, Miguel Almirón și Matías Galarza au construit excelent pe partea dreaptă, iar centrarea acestuia din urmă a fost transformată cu o lovitură de cap precisă de Julio Enciso, care a deschis scorul și a redus la tăcere miile de suporteri germani. Julian Nagelsmann a încercat să schimbe cursul jocului imediat după pauză, introducându-l pe Leon Goretzka. Mutarea s-a dovedit inspirată.

În minutul 54, după o fază construită în flanc, Kai Havertz a deviat decisiv mingea în poartă și a restabilit egalitatea, marcând al treilea său gol la acest Campionat Mondial. Germania a prins curaj și a început să preseze tot mai sus, însă apărarea Paraguayului a rezistat excelent, iar Orlando Gill a avut mai multe intervenții decisive în fața lui Havertz și Florian Wirtz. Finalul timpului regulamentar și reprizele de prelungiri au adus tensiune maximă. Nagelsmann l-a aruncat în luptă pe Nick Woltemade, atacantul de aproape doi metri, mizând pe jocul aerian. Germania a crezut că a dat lovitura în prelungiri, când Jonathan Tah a trimis mingea în plasă cu capul, însă arbitrul marocan Jalal Jayed a anulat reușita după intervenția VAR, considerând că Waldemar Anton l-a faultat pe portarul Orlando Gill în momentul centrării.

Decizia a stârnit proteste vehemente din partea germanilor și a schimbat definitiv soarta confruntării. Loviturile de departajare au fost la fel de dramatice. Ambele echipe au început cu ratări, însă adevăratul erou al serii a fost portarul Orlando Gill. Goalkeeperul paraguayan a blocat două execuții, iar după ce Jonathan Tah a trimis peste poartă ultima lovitură a Germaniei, José Canale și-a păstrat calmul și a transformat penalty-ul decisiv, trimițând Paraguay în optimile de finală cu scorul de 4-3. Pentru Germania este prima înfrângere din istorie la loviturile de departajare la un Campionat Mondial, o statistică ce amplifică dimensiunea eșecului.

Victoria a declanșat sărbătoare în Paraguay. Mii de suporteri au ieșit pe străzile din Asunción imediat după fluierul final, iar președintele Santiago Peña a decretat zi de sărbătoare națională, considerând succesul echipei drept unul dintre cele mai importante momente din istoria sportului paraguayan. Pentru Julian Nagelsmann urmează o perioadă dificilă.

După o nouă eliminare prematură la un turneu major, presa germană vorbește deja despre presiunea uriașă aflată pe umerii selecționerului și despre posibilitatea unor schimbări la nivelul echipei naționale. De cealaltă parte, Paraguay scrie istorie și ajunge în optimile Cupei Mondiale pentru doar a doua oară, unde va întâlni câștigătoarea duelului dintre Franța și Suedia.