S-au încheiat grupele, iar de astăzi începe faza eliminatorie a Cupei Mondiale. Toate cele 32 de formații calificate își cunosc adversarele din șaisprezecimile de finală, iar tabloul competiției promite dueluri spectaculoase.

După două săptămâni de meciuri intense și numeroase surprize, faza grupelor a tras cortina peste prima parte a Campionatului Mondial. Noul format al competiției, cu 48 de echipe și 32 de naționale calificate în faza eliminatorie, a produs deja primele victime importante. Cea mai ghinionistă echipă a fost Iranul. Asiaticii au încheiat grupa fără înfrângere, cu trei remize, însă cele trei puncte nu au fost suficiente pentru a se regăsi printre cele mai bune opt ocupante ale locurilor trei.

Același destin l-au avut Coreea de Sud, Scoția și Uruguay, care au părăsit competiția. Eliminarea Scoției a avut și consecințe imediate. Selecționerul Steve Clarke și-a prezentat demisia la doar câteva ore după încheierea aventurii mondiale.

Odată stabilit tabloul complet al fazei eliminatorii, se conturează și primele dueluri de mare interes. Brazilia va înfrunta Japonia, într-un meci care promite spectacol, în timp ce Olanda și Maroc reeditează confruntarea memorabilă de la Mondialul din Qatar. Franța va întâlni Suedia, Germania va avea ca adversară Paraguay, Anglia va juca împotriva Republicii Democrate Congo, iar Spania se va duela cu Austria. Campioana mondială Argentina pare să fi primit unul dintre cele mai accesibile trasee, urmând să întâlnească reprezentativa Capului Verde, iar în optimi va da peste învingătoarea partidei dintre Egipt și Australia.

Faza eliminatorie debutează în această seară, de la ora 22.00, cu partida dintre Africa de Sud și Canada. Începând de acum, fiecare greșeală însemnă eliminarea, iar orice meci se joacă pe principiul "totul sau nimic". Între timp, statisticienii de la Opta și-au actualizat simulările pentru câștigarea trofeului. După încheierea grupelor, Franța este cotată cu cele mai mari șanse la cucerirea titlului mondial, după un parcurs perfect în grupă. Argentina și Spania completează podiumul favoritelor, în timp ce Anglia, Brazilia, Portugalia și Germania rămân și ele în cercul principalelor pretendente la trofeu. Astăzi începe adevărata luptă pentru Cupa Mondială, iar cele 32 de echipe rămase în competiție visează la un singur lucru, finala de pe MetLife Stadium. Ultimul act al celei mai mari ediții din istoria Campionatului Mondial se va disputa pe 19 iulie, la New Jersey.