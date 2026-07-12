După un nou meci de poveste starul Lionel Messi a intrat definitiv în istoria Cupei Mondiale. Căpitanul Argentinei a mai realizat un record impresionant, devenind cel mai bun pasator al campionatelor mondiale.

Messi a reușit assistul în minutul 10 al sfertului de finală dintre Argentina și Elveția, când a executat impecabil un corner, iar Alexis Mac Allister a deschis scorul cu o lovitură de cap perfectă. Astfel, la 39 de ani, decarul sud-american a reușit cea de-a zecea pasă decisivă la turneele finale ale Cupei Mondiale, performanță care îl transformă în cel mai bun pasator din istoria competiției. Recordul vine într-un turneu în care Lionel Messi continuă să impresioneze și la capitolul goluri.

Căpitanul Albiceleștilor a înscris deja de opt ori la ediția din acest an și se află în lupta pentru Gheata de Aur, alături de francezul Kylian Mbappé. În plus, în optimi, legenda Argentinei a bifat cea de-a 30-a apariție la un turneu final, o altă bornă fără precedent la Cupa Mondială.