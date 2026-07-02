Anglia a fost la doar câteva minute de o eliminare istorică de la Cupa Mondială, însă Harry Kane a refuzat să lase favorita Europei să părăsească prematur competiția. Condusă timp de aproape 70 de minute de revelația Republica Democratică Congo, selecționata pregătită de Thomas Tuchel a revenit spectaculos și s-a impus cu 2 la 1, calificându-se în optimile de finală, unde va întâlni țara gazdă, Mexic.

Condusă timp de 75 de minute de Republica Democratică Congo, pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta, Anglia lui Thomas Tuchel a obținut cu emoții calificarea în optimile Cupei Mondiale. Africanii au produs șocul încă din minutul 7. Brian Cipenga a profitat de o pasă excelentă a lui Mbemba, a pătruns în careu și l-a învins pe Jordan Pickford cu un șut la colțul scurt, reducând la tăcere miile de suporteri englezi prezenți în tribune.

Anglia a controlat posesia, însă fără inspirație în ultimii 30 de metri. Echipa lui Thomas Tuchel a fost lipsită de creativitate, iar după primele 20 de minute spectatorii au început să-și fluiere favoriții. Prima mare ocazie a venit după jumătate de oră, când Jude Bellingham a trimis cu capul spre poartă, însă Lionel Mpasi a intervenit spectaculos. Goalkeeperul congolez avea să devină omul meciului pentru echipa africană, blocând apoi un voleu al lui Harry Kane și o nouă lovitură de cap expediată de Bellingham.

Înainte de pauză, Congo putea lovi decisiv. Yoane Wissa a reluat din apropiere, însă bara transversală a salvat naționala Angliei. La faza imediat următoare, Harry Kane a cerut penalty după un contact cu portarul Mpasi, însă arbitrul iordanian Adham Makhadmeh a lăsat jocul să continue. Nici după reluarea jocului scenariul nu s-a schimbat. Marcus Rashford și Jude Bellingham au continuat asediul la poarta congoleză, însă portarul Mpasi a rămas imbatabil. Totul s-a schimbat în minutul 75. Intrat pe teren pentru a aduce prospețime în ofensivă, Anthony Gordon a centrat perfect, iar Harry Kane a egalat cu o lovitură de cap imparabilă.

Englezii au simțit că adversarul cedează și au continuat atacurile. Elliot Anderson a trecut foarte aproape de golul victoriei, iar în minutul 86 același Anthony Gordon a creat din nou faza decisivă. Harry Kane a preluat mingea la marginea careului și a trimis un șut devastator sub bara transversală, stabilind scorul final, 2 la 1.

Dubla căpitanului Angliei nu doar că a calificat formația lui Thomas Tuchel în optimile Cupei Mondiale, dar l-a propulsat și într-o zonă selectă a istoriei competiției. Kane a ajuns la 13 goluri marcate la Campionatele Mondiale, depășindu-l pe legendarul Pelé în clasamentul all-time al marcatorilor și acumulând deja cinci reușite la actuala ediție, fiind unul dintre favoriții la titlul de golgheter al turneului. În optimile de finală, Anglia va avea parte de un nou examen dificil. Selecționata Celor Trei Lei vor evolua pe legendarul stadion Azteca din Ciudad de Mexico, unde vor întâlni reprezentativa țării gazdă pentru un loc în sferturile de finală ale Cupei Mondiale.