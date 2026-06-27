Franța face spectacol și termină grupa cu punctaj maxim. Norvegia merge și ea mai departe, iar Senegal merge de pe locul 3, după un recital cu Irak Grupa I a Cupei Mondiale 2026 și-a desemnat echipele calificate în fazele eliminatorii, iar Franța a confirmat statutul de mare favorită la trofeu.

Vicecampioana mondială a încheiat faza grupelor cu maximum de puncte, după o demonstrație de forță în fața Norvegiei, scor 4-1. Scandinavii au mers și ei în șaisprezecimile de finală de pe locul secund, în timp ce Senegal și-a păstrat șansele de calificare dintre cele mai bune formații clasate pe locul al treilea, după un categoric 5-0 cu Irak.

La Boston, înaintea fluierului de start, cele două echipe au ținut un moment de reculegere în memoria victimelor cutremurului devastator din Venezuela. În tabăra Franței, partida a avut și o încărcătură emoțională aparte. Selecționerul Didier Deschamps a lipsit de pe banca tehnică după decesul mamei sale, iar echipa a fost condusă de secundul Guy Stéphan.

Jucătorii francezi au declarat că victoria a fost dedicată antrenorului lor. Norvegia a surprins înaintea meciului prin decizia selecționerului Ståle Solbakken de a-i menaja pe Erling Haaland și Martin Ødegaard, ambii rămași pe banca de rezerve.

Alegerea avea să fie intens criticată după fluierul final, însă tehnicianul a explicat că a urmărit să-și protejeze liderii pentru fazele eliminatorii, mizând pe faptul că echipa era deja foarte aproape de calificare. Francezii au început în forță și au fost la câțiva centimetri de cel mai rapid gol al turneului. După doar 22 de secunde, Kylian Mbappé a lovit bara transversală, iar presiunea "Les Bleus" a continuat fără încetare. Deschiderea scorului a venit în minutul 7.

Ousmane Dembélé a finalizat impecabil o acțiune rapidă și a înscris pentru a doua oară la acest Campionat Mondial. Starul lui Paris Saint-Germain nu s-a oprit aici. În minutul 20 a punctat din nou, iar după alte 12 minute și-a completat hat-trick-ul, devenind eroul incontestabil al serii. Cele trei goluri marcate în doar 32 de minute îl transformă pe Dembélé în autorul celui mai rapid hat-trick din istoria Franței la Cupa Mondială și al doilea cel mai rapid din istoria competiției, fiind depășit doar de austriacul Erich Probst, în 1954.

Totodată, extrema franceză a ajuns la patru goluri la actualul turneu final și l-a egalat pe Mbappé în clasamentul golgheterilor Franței la această ediție. Norvegia nu a cedat fără luptă. Thelo Aasgaard a redus din diferență cu un șut excelent de la marginea careului, însă acesta avea să fie singurul moment de bucurie al scandinavilor. După pauză, echipa lui Ståle Solbakken a primit șansa revenirii, când arbitrul Michael Oliver a acordat un penalty.

Jørgen Strand Larsen a executat însă slab, iar Mike Maignan a intuit colțul și a păstrat avantajul francez. Portarul lui AC Milan a avut încă două intervenții decisive până la final, confirmând încă o dată de ce este considerat unul dintre cei mai buni portari ai lumii.

În prelungiri, Désiré Doué a închis tabela la 4-1 cu o lovitură de cap, după centrarea lui Bradley Barcola, completând o nouă demonstrație ofensivă a francezilor. În celălalt meci al grupei, Senegal nu a avut milă de Irak și s-a impus cu un categoric 5-0, obținând cea mai clară victorie a sa la un Campionat Mondial.

Africanii au deschis scorul după numai trei minute prin Habib Diarra, iar misiunea lor a devenit și mai ușoară după eliminarea lui Rebin Sulaka în minutul 13, pentru un fault din postura de ultim apărător asupra lui Sadio Mané. Arbitrul Anthony Taylor a schimbat cartonașul galben în roșu după consultarea VAR. Superioritatea numerică și-a spus cuvântul în repriza secundă.

Ismaïla Sarr a făcut 2-0 și a intrat în istoria fotbalului senegalez, devenind cel mai bun marcator al țării sale la turneele finale ale Cupei Mondiale, cu patru goluri, depășindu-l pe regretatul Papa Bouba Diop. Pape Gueye a înscris de două ori în doar câteva minute, ambele goluri fiind execuții spectaculoase din afara careului, iar Iliman Ndiaye a stabilit scorul final, 5-0.

Victoria îi menține pe "Leii din Teranga" în cursa pentru calificare. Cu trei puncte și un golaveraj excelent, Senegal așteaptă acum rezultatele ultimelor grupe pentru a afla dacă va prinde unul dintre locurile rezervate celor mai bune echipe clasate pe poziția a treia. În schimb, Irakul părăsește competiția fără niciun punct, la prima participare la un Campionat Mondial după patru decenii.

Astfel, Franța încheie Grupa I cu maximum de puncte și transmite un mesaj clar principalelor candidate la trofeu. Norvegia merge și ea în șaisprezecimi, în timp ce Senegal încă speră ca victoria categorică obținută în fața Irakului să fie suficientă pentru a continua aventura nord-americană.