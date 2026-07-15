Portarul naționalei Capului Verde, Vozinha, continuă să scrie istorie și după încheierea aventurii de la Cupa Mondială. La 40 de ani, veteranul devenit revelația turneului a transformat un simplu tricou într-o piesă de colecție, vânzând maioul purtat în partida cu Arabia Saudită la un preț record.

Echipamentul purtat de Vozinha în partida din faza grupelor cu Arabia Saudită a fost vândut pe o platformă de licitații pentru 11 mii 116 euro, stabilind un nou record pentru un tricou de portar comercializat vreodată pe site. Licitația a atras nu mai puțin de 59 de oferte din 16 țări, iar câștigător a fost un colecționar din Statele Unite, care a intrat în posesia tricoului semnat chiar de Vozinha.

Popularitatea portarului a explodat în timpul Mondialului. După prestațiile excepționale împotriva Spaniei și Argentinei, contul său de Instagram a explodat. Înainte de turneu Vozinha avea aproximativ 45 de mii de urmăritori, dar acum a depășit deja 28 de milioane, o creștere fără precedent pentru un fotbalist din Capul Verde.

Impactul lui Vozinha s-a resimțit și pe piața de tricouri. Cu vânzarea record a maioului, portarul din Capul Verde i-a depășit în top pe doi dintre cei mai mari goalkeeperi ai ultimului deceniu. Recordul precedent îi aparținea brazilianului Alisson, al cărui tricou purtat într-un meci Liverpool – Tottenham din 2025 fusese adjudecat pentru puțin peste 10 mii de euro, în timp ce pe locul trei a coborât Manuel Neuer, cu tricoul Germaniei de la EURO 2024.