Portugalia s-a calificat cu mari emoții în optimile de finală ale Cupei Mondiale, după ce a învins Croația cu 2 la 1, într-un meci dramatic disputat la Toronto. Lusitanii au fost salvați în minutele de prelungire de Gonçalo Ramos, care a înscris golul victoriei și a trimis echipa lui Roberto Martínez în duelul cu Spania, unul dintre cele mai așteptate meciuri ale fazei eliminatorii.

Portugalia a început în forță și a controlat autoritar prima repriză. Bruno Fernandes a fost aproape de deschiderea scorului încă din minutul patru, însă portarul Dominik Livaković a intervenit spectaculos. Cristiano Ronaldo a încercat să surprindă din lovitură liberă, Renato Veiga și Rafael Leão au trecut și ei pe lângă gol, însă dominația lusitanilor nu s-a regăsit și pe tabelă. Croații au rezistat asaltului și au lovit imediat după pauză. În minutul 53, Ivan Perišić a profitat de o neatenție în defensiva portugheză și a deschis scorul, devenind cel mai bun marcator al Croației la turneele finale ale Cupei Mondiale.

Portugalia - Croația/ prosport.ro

Echipa lui Zlatko Dalić a fost foarte aproape să își dubleze avantajul, însă VAR-ul și intervențiile portarului Diogo Costa au păstrat Portugalia în joc. De partea cealaltă șutul senzațional al lui Leao, care a lovit bara, a fost aproape să aducă egalarea, iar Ronaldo a avut și el un gol anulat pentru un offside la limită, într-o perioadă de joc cu faze spectaculoase. Imediat selecționerul Roberto Martínez a mutat inspirat din mers, iar schimbările au revigorat atacul portughez. În urma unui corner, după o intervenție imprudentă a lui Nikola Vlasic asupra lui Renato Veiga în careu, arbitrul a dictat penalty, iar Cristiano Ronaldo a restabilit egalitatea cu un șut sigur de la punctul cu var.

Pentru atacantul de 41 de ani a fost primul gol înscris vreodată într-o fază eliminatorie a Cupei Mondiale, un nou reper într-o carieră impresionantă. Iar finalul a fost unul de infarct. Mateo Kovacic a trimis un șut puternic în bară, iar cu 10 minute înainte de final, Sucic a avut un gol anulat. În schimb cei care au dat lovitura au fost lusitanii. În al patrulea minut al prelungirilor, Rafael Leão a centrat perfect, iar Gonçalo Ramos s-a înălțat peste defensiva croată și a înscris pentru 2 la 1.

Iar în ultimile clipe, Croația a crezut că a trimis meciul în prelungiri după o fază încinsă în care Joško Gvardiol a împins mingea în poartă, însă analiza VAR a anulat reușita pentru offside, declanșând protestele jucătorilor și suporterilor croați. Arbitrul a consemnat victoria Portugaliei și menține viu visul lui Cristiano Ronaldo de a cuceri singurul mare trofeu care îi lipsește din palmares. În optimile de finală, portughezii vor avea însă parte de un test mult mai dificil, derby-ul iberic cu Spania, una dintre favoritele competiției. De cealaltă parte, pentru Luka Modrić, eliminarea poate însemna ultimul meci la un Campionat Mondial după o carieră excepțională în tricoul Croației.