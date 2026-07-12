Sfertul de finală dintre Anglia și Norvegia, continuă să provoace controverse chiar și după fluierul final. S-a iscat un scandal uriaș după golul egalizator al lui Jude Bellingham. Scandinavii susțin că acesta trebuia anulat, din cauză că mingea ar fi lovit cablul camerei suspendate în faza premergătoare.

Totul s-a petrecut în minutul 45+2. Portarul norvegian Orjan Nyland a degajat lung, iar imaginile televizate au lăsat impresia că mingea a atins cablul sistemului de camere suspendate, cunoscut sub numele de Spidercam. Balonul și-ar fi schimbat direcția și a ajuns în apropierea lui Elliot Anderson, care a continuat imediat atacul Angliei. După doar câteva pase, Anthony Gordon i-a trimis lui Jude Bellingham, iar acesta a înscris pentru 1 la 1. Fotbaliștii Norvegiei au protestat instantaneu, cerând oprirea jocului, dar nici arbitrul francez Clément Turpin și nici arbitrii din camera VAR nu au intervenit, iar reușita a fost validată.

Norvegienii au cerut explicații brigăzii de arbitri, dar în zadar. La scurt timp după meci, FIFA a emis un comunicat oficial pentru a explica de ce golul a rămas valabil. Forul mondial susține că tehnologia „Connected Ball”, care utilizează un senzor amplasat în interiorul mingii și monitorizează fiecare contact al balonului, nu a detectat niciun impact în momentul în care mingea se afla în aer. Explicațiile oficiale nu i-au convins însă pe norvegieni. Ba mai mult, imaginile cu faza controversată au devenit virale pe rețelele sociale, unde numeroși foști arbitri, analiști și specialiști au susținut că traiectoria mingii pare să se schimbe brusc în aer, alimentând și mai mult controversele din jurul golului egalizator al Angliei.