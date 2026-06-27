Gafa lui Muslera trimite Uruguayul acasă Grupa H a oferit unul dintre cele mai surprinzătoare deznodăminte de la Cupa Mondială 2026.

Spania și debutanta Capul Verde și-au asigurat biletele pentru șaisprezecimile de finală, în timp ce Uruguay, dublă campioană mondială, părăsește competiția încă din faza grupelor, după o campanie fără nicio victorie. Cel mai așteptat duel al serii s-a disputat la Guadalajara, acolo unde Spania și Uruguay au luptat pentru calificare și primul loc în grupă.

Ibericii s-au impus cu 1-0, iar omul meciului a fost Álex Baena, autorul unicului gol al partidei. Startul confruntării a fost echilibrat. Lamine Yamal și Mikel Oyarzabal au creat primele ocazii importante pentru "La Roja", în timp ce Uruguay a răspuns prin Rodrigo Bentancur, al cărui șut a trecut puțin peste transversală. Momentul care avea să decidă soarta meciului și, implicit, a calificării s-a produs în minutul 42.

Álex Baena a șutat din interiorul careului, iar veteranul Fernando Muslera a comis una dintre cele mai mari erori ale carierei. Portarul de 40 de ani a scăpat inexplicabil mingea printre mâini, iar balonul a intrat în plasă pentru 1-0. Gafa goalkeeperului uruguayan s-a dovedit decisivă, iar selecționerul Marcelo Bielsa l-a schimbat la pauză cu Sergio Rochet. În repriza secundă, Uruguay a fost obligată să riște totul. Federico Valverde și Darwin Núñez au încercat să spargă defensiva spaniolă, însă elevii lui Luis de la Fuente au gestionat perfect avantajul.

Dani Olmo a fost aproape de golul desprinderii, după o acțiune spectaculoasă creată de Lamine Yamal, iar pe final sud-americanii au rămas și în inferioritate numerică, după eliminarea lui Agustín Canobbio. Victoria o trimite pe Spania în șaisprezecimile de finală din postura de câștigătoare a Grupei H, cu șapte puncte din nouă posibile. Campioana Europei confirmă statutul de favorită la trofeu și va înfrunta Austria în următoarea fază a competiției. În paralel, la Houston, Capul Verde și Arabia Saudită au terminat la egalitate, scor 0-0, însă remiza a avut valoarea unei victorii pentru africani. Arabia Saudită a fost mai periculoasă în prima repriză și a fost foarte aproape de gol înainte de pauză, când Mohamed Kanno a trimis un șut puternic, respins spectaculos de portarul Vozinha.

După revenirea de la cabine, reprezentativa din Capul Verde a preluat controlul jocului. Monteiro și João Paulo au încercat să-l învingă pe Mohammed Al Owais cu șuturi de la distanță, însă portarul saudit a intervenit de fiecare dată. Fluierul final a declanșat însă sărbătoarea africanilor. La prima participare din istoria lor la un Campionat Mondial, fotbaliștii din Capul Verde au reușit performanța de a trece de faza grupelor fără să piardă vreun meci. Cele trei remize au fost suficiente pentru ocuparea locului secund, profitând și de înfrângerea Uruguayului.

Povestea formației pregătite de Bubista este una dintre cele mai frumoase ale actualei ediții a Cupei Mondiale. Naționala unui stat cu puțin peste jumătate de milion de locuitori ajunge în premieră în fazele eliminatorii și va avea acum parte de examenul suprem: un duel cu deținătoarea trofeului mondial, Argentina lui Lionel Messi. De partea cealaltă, Uruguay trăiește una dintre cele mai mari dezamăgiri din istoria recentă.

Formația lui Marcelo Bielsa încheie grupa cu doar două puncte, fără victorie, după remizele cu Arabia Saudită și Capul Verde și înfrângerea decisivă în fața Spaniei. Este singura reprezentativă din America de Sud care nu a reușit să atingă faza eliminatorie a turneului final, iar viitorul selecționerului argentinian este deja pus sub semnul întrebării în presa internațională.

Astfel, Grupa H se încheie cu Spania pe primul loc și Capul Verde pe poziția secundă, în timp ce Arabia Saudită și Uruguay își încheie prematur aventura nord-americană. Dacă succesul Spaniei era anticipat de specialiști, calificarea istorică a Capului Verde reprezintă, fără îndoială, una dintre marile surprize ale Cupei Mondiale 2026.