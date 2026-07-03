Spania continuă marșul impresionant la Cupa Mondială. Campioana Europei a oferit un nou recital de fotbal și a învins fără drept de apel Austria, scor 3 la 0, calificându-se în optimile de finală. Echipa pregătită de Luis de la Fuente rămâne una dintre marile favorite la trofeu și, după patru meciuri disputate la acest turneu final, încă nu a primit niciun gol.

Arcadie Munteanu
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Pe SoFi Stadium din Los Angeles, ibericii au început partida în forță și au transmis încă din primul minut că vor controla jocul. Lamine Yamal l-a pus imediat la încercare pe Alexander Schlager, iar defensiva Austriei a fost obligată să reziste unui val continuu de atacuri. Aymeric Laporte a trecut și el pe lângă gol cu o lovitură de cap, în timp ce Marc Cucurella a înscris, însă reușita a fost anulată după intervenția VAR pentru un fault în atac. Austria a încercat să răspundă prin Michael Gregoritsch și Marcel Sabitzer, însă echipa lui Ralf Rangnick a avut dificultăți în fața posesiei și pressingului practicat de Spania. Superioritatea elevilor lui De la Fuente s-a concretizat în minutul 36, când Marc Cucurella a centrat perfect în fața porții, iar Mikel Oyarzabal a împins mingea în plasă pentru 1 la 0.

Până la pauză, Spania putea să-și dubleze avantajul. Alex Baena a lovit bara transversală dintr-o lovitură liberă executată impecabil, iar Schlager a avut încă două intervenții salvatoare în fața lui Lamine Yamal și Oyarzabal. Nici după reluarea jocului ritmul ibericilor nu a scăzut. Rodri, Pedri și Dani Olmo au controlat mijlocul terenului, în timp ce Austria a ajuns cu greu în apropierea porții lui Unai Simón. Cea mai bună ocazie a austriecilor i-a aparținut lui Sasa Kalajdzic, însă lovitura sa de cap a trecut peste transversală. În minutul 66, Spania și-a securizat calificarea. Alex Baena a trimis o centrare precisă, iar Pedro Porro a înscris cu capul primul său gol pentru naționala Spaniei.

Austria a încercat să revină în joc pe final, însă defensiva iberică a continuat să fie impecabilă și nu le-a permis adversarilor nici măcar un șut pe spațiul porții, o performanță rar întâlnită într-un meci eliminatoriu de la Cupa Mondială.
Scorul final a fost stabilit în minutul 89. Din nou, Marc Cucurella a fost omul pasei decisive, iar Mikel Oyarzabal a reușit dubla.

Cu acest gol Mikel Oyarzabal a ajuns la patru reușite în competiție, intrând în cursa pentru titlul de golgheter al turneului. Iar fundașul stânga al Spaniei Marc Cucurella a avut un meci aproape perfect, contribuind decisiv la toate cele trei goluri ale echipei sale. Selecționala La Roja se impune clar cu 3 la 0 și în optimile de finală o vor înfrunta pe Portugalia, meciul de la Dallas fiind unul dintre capetele de afiș ale competiției.

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