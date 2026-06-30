O nouă surpriză de proporții la Cupa Mondială din 2026. Maroc continuă parcursul impresionant și elimină Olanda după o serie dramatică de lovituri de departajare, scor 3-2, în urma unui meci spectaculos încheiat 1-1 după 120 de minute de joc, pe Estadio Monterrey din Mexic. „Leii Atlasului” merg în optimile de finală și confirmă că performanța istorică de la Mondialul din Qatar nu a fost o întâmplare.

Încă din primele minute, confruntarea a fost una extrem de intensă. Olanda a încercat să controleze posesia și să impună ritmul jocului, în timp ce Maroc a mizat pe pressing agresiv și tranziții rapide. Primele ocazii importante le-au aparținut africanilor. Neil El Aynaoui și Achraf Hakimi au fost aproape de deschiderea scorului, însă portarul Bart Verbruggen a avut două intervenții spectaculoase, inclusiv o paradă extraordinară la șutul violent al fundașului lui PSG.

Maroc și Olanda/ fanatik.ro

De partea cealaltă, Olanda a răspuns prin Micky van de Ven și Crysencio Summerville, însă defensiva marocană, condusă de căpitanul Achraf Hakimi și de experimentatul Yassine Bounou, a rezistat fără mari emoții până la pauză.

Repriza secundă a adus și mai multă presiune din partea Marocului. Brahim Diaz, Ayyoub Bouaddi și Hakimi au trecut pe lângă gol, ultimul lovind chiar bara transversală după un șut puternic din afara careului. Deși marocanii dominau autoritar și ajunseseră la peste 80 la sută posesie într-un interval al jocului, cei care au deschis scorul au fost olandezii. În minutul 71, rezerva Wout Weghorst a deviat inspirat pentru Crysencio Summerville, iar acesta i-a așezat perfect mingea lui Cody Gakpo. Atacantul lui Liverpool a finalizat cu sânge rece și a adus Olanda în avantaj. Reușita a avut și o puternică încărcătură emoțională pentru Gakpo, care a dedicat golul unui membru apropiat al familiei decedat înaintea turneului.

Când totul părea decis, Maroc a refuzat să renunțe. În minutul 90+4, Chemsdine Talbi a centrat perfect din partea dreaptă, iar Issa Diop a reluat imparabil cu capul, restabilind egalitatea și trimițând partida în prelungiri. Golul a provocat o explozie de bucurie în tribunele dominate de suporterii marocani.

În cele două reprize suplimentare, ambele echipe au avut șanse importante. Bart Verbruggen a reușit probabil parada turneului, respingând incredibil execuția din apropiere a lui Soufiane Rahimi, în timp ce Yassine Bounou a intervenit decisiv la câteva atacuri periculoase ale batavilor. Cum tabela nu s-a mai modificat, calificarea s-a decis la loviturile de departajare.

Seria penalty-urilor a fost la fel de spectaculoasă. Neil El Aynaoui a ratat primul pentru Maroc, însă Justin Kluivert nu a profitat și a trimis în bară. Bounou a devenit apoi eroul serii, apărând execuția lui Crysencio Summerville. Achraf Hakimi a avut șansa să închidă seria, însă a lovit bara, menținând suspansul. Totul s-a decis la ultima execuție, când Ismael Saibari și-a păstrat calmul și a transformat penalty-ul calificării, trimițând Marocul în optimile de finală.

Victoria pune capăt unei serii de 11 meciuri oficiale fără înfrângere pentru reprezentativa Olandei și reprezintă una dintre cele mai importante performanțe din istoria fotbalului marocan. După semifinala istorică din Qatar 2022, marocanii demonstrează încă o dată că fac parte din elita fotbalului mondial. Presa internațională a catalogat succesul drept una dintre cele mai mari surprize ale fazei eliminatorii, alături de victoria Paraguayului în fața Germaniei.

În optimile de finală, Maroc va întâlni co-gazda Canada, într-un duel programat la Houston, iar selecționerul Mohamed Ouahbi speră ca echipa sa să continue parcursul istoric început la această ediție a Cupei Mondiale.