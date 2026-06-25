Africa de Sud este una dintre marile surprize ale Cupei Mondiale FIFA 2026. „Bafana Bafana” a învins Coreea de Sud cu 1 la 0 pe Estadio Monterrey și s-a calificat pentru prima dată în istorie în fazele eliminatorii ale competiției mondiale. Victoria le-a adus africanilor locul secund în Grupa A, în spatele Mexicului, care a încheiat grupa cu punctaj maxim.

Miza uriașă a partidei s-a simțit încă din primele minute. Coreea de Sud a început mai bine și a fost aproape să deschidă scorul după numai trei minute. Kim Min-jae a reluat cu capul din apropierea porții, însă Aubrey Modiba a respins spectaculos de pe linia porții. Câteva minute mai târziu, Lee Kang-in a trecut și el pe lângă gol, șutul său trecând foarte aproape de bara porții sud-africane.

Africa de Sud la Mondial/ Reuters

Deși sud-coreenii au controlat începutul confruntării, africanii au rezistat și au devenit tot mai periculoși pe contraatac. În finalul primei reprize, Thalente Mbatha și Evidence Makgopa au creat panică în defensiva asiatică, însă tabela a rămas neschimbată.

Momentul decisiv al întâlnirii a venit în minutul 63. După o fază rapidă de atac, Tshepang Moremi a trimis o pasă precisă în careu, iar Thapelo Maseko a finalizat fără emoții, înscriind golul care avea să intre în istoria fotbalului sud-african.

Coreea de Sud a încercat să revină în joc, însă defensiva condusă de căpitanul Ronwen Williams a rezistat tuturor atacurilor. Chiar și introducerea vedetei Son Heung-min pe final nu a schimbat soarta meciului. Asiaticii au dominat posesia, însă au fost lipsiți de inspirație în ultimii metri.

La fluierul final au urmat scene de bucurie incredibile în tabăra sud-africană. Pentru prima dată după participările din 1998, 2002 și 2010, Africa de Sud reușește să depășească faza grupelor la un Campionat Mondial. Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât echipa lui Hugo Broos debutase la acest turneu cu o înfrângere în fața Mexicului, după care a obținut o remiză cu Cehia și acum victoria decisivă împotriva Coreei de Sud.

Succesul de la Monterrey reprezintă unul dintre cele mai importante rezultate din istoria fotbalului sud-african și confirmă ascensiunea unei generații care visează la o nouă surpriză. În șaisprezecimile de finală, „Bafana Bafana” va întâlni Canada, într-un duel programat la Los Angeles.

De partea cealaltă, Coreea de Sud traversează momente dificile. Echipa pregătită de Hong Myung-bo a câștigat un singur meci în grupă și este nevoită acum să aștepte rezultatele din celelalte grupe pentru a afla dacă va prinde unul dintre locurile rezervate celor mai bune formații clasate pe poziția a treia.

Pentru Africa de Sud însă, calculele nu mai contează. După aproape trei decenii de așteptare, naționala africană a scris cea mai frumoasă pagină din istoria sa la Cupa Mondială și continuă aventura nord-americană cu un vis care pare tot mai real.