Marți seară, Norvegia a devenit cea de-a 4-a națională care își asigură calificarea în optimi, nordicii reușind să se impună la Dallas cu 2-1 în fața Coastei de Fildeș. Totodată, echipa scandinavă este prima formație europeană care avansează în competiție până în acest moment.

Coasta de Fildeș - Norvegia 1-2

S-a stabilit totodată și un duel de top în faza optimilor, acolo unde Norvegia urmează să întâlnească Brazilia .

Brazilia și Norvegia se vor întâlni în optimile Cupei Mondiale 2026, după ce sud-americanii au trecut dramatic de Japonia, scor 2-1, cu golul decisiv marcat în minutul 90+5, iar nordicii au eliminat Coasta de Fildeș, tot cu 2-1, prin reușitele semnate de Antonio Nusa și Erling Haaland.

Brazilia și Norvegia se vor întâlni astfel în optimile Cupei Mondiale 2026, într-un duel programat la New Jersey, pe 5 iulie, de la ora 23:00, ora României.

Cele două naționale s-au mai întâlnit de patru ori până acum, iar Norvegia are un bilanț remarcabil: două victorii și două remize, fără înfrângere în fața Braziliei. Singurul duel direct de la Cupa Mondială a avut loc pe 23 iunie 1998, când Norvegia s-a impus cu 2-1 în faza grupelor.

Erling Braut Haaland a dat primul semnal la poarta africană în minutul 3, vârful lui City reluând cu o lovitură de cap o centrare bună venită din flancul drept. Defensiva ivoriană a reușit să blocheze și să îndepărteze pericolul.

fotbaliști/ flashscore.ro

Cele două formații au arătat un joc destul de prudent. Până la prima pauză de hidratare din minutul 24, ivorienii au ”egalat” în dreptul ocaziilor prin Ghislain Konan, al cărui șut din unghi a trimis mingea în plasa laterală exterioară a porții apărate de Nyland.

Un moment de geniu a dus la deschiderea scorului în minutul 40: Antonio Nusa a înscris superb după o acțiune în flancul stâng încheiată cu o execuție de clasă din unghi.

Antonio Nusa a marcat un gol istoric pentru Norvegia: nordicii nu mai înscriseseră într-un meci din faza eliminatorie a Cupei Mondiale din 1938.

Haaland putea face în scurt timp 2-0, însă voleul atacantului a fost blocat în ultima clipă de Ibrahim Sangare.

O fază fixă obținută de naționala ivoriană putea face ca tabela să arate 1-1 înainte de intrarea la cabine: lovitura de cap a lui Emmanuel Agbadou nu a prins însă ținta.

Repriza secundă

Actul secund a avut un ritm ceva mai animat față de prima parte. Nevoiți să fie mai prezenți în ofensivă, ivorienii au avut șansa egalării prin Nicolas Pepe, atacantul lui Villarreal reluând cu un șut puternic după o centrare bună venită de la Guela Doue. Nyland a respins mingea în față, însă apărarea norvegiană a reușit să îndepărteze.

Ceva momente mai târziu, Pepe a avut o nouă șansă, însă de această dată a finalizat slab, goalkeeperul scandinav neavând emoții.

La poarta cealaltă, a fost rândul lui Fofana să intervină prompt la o centrare periculoasă expediată de Martin Odegaard, după ce Sander Berge nu a avut prezență de spirit în suprafața africanilor.

O șansă imensă de 2-0 pentru norvegieni a venit în minutul 67, atunci când Amad Diallo a respins de pe linia porții o minge reluată de Torbjørn Heggem în urma unei lovituri de colț.

Finalul de la Dallas a fost unul dramatic: cu un sfert de oră înainte de finalul celor 90 de minute, Coasta de Fildeș a reușit egalarea prin Amad Diallo, starul de la Manchester United intrând în teren în minutul 60 în locul lui Christ Inao Oulai. Extrema l-a învins pe Nyland cu o execuție sigură la colțul lung, după o acțiune frumoasă pe cont propriu în flancul drept.

Partida părea că se îndreaptă către extra time, însă niciodată nu poți spune acest lucru, mai ales atunci când în teren încă se află Erling Haaland! Nordicii au făcut 2-1 în urma unui contraatac, vârful punctând pentru a 60-a oară pentru echipa națională.

În prelungiri, Nyland a avut o intervenție cât o calificare la un șut de la mare distanță din fază fixă trimis de același Diallo.

Coasta de Fildeș și Norvegia se întâlnesc marți, la Arlington (Texas), într-un duel din faza eliminatorie a Cupei Mondiale, în care ambele selecționate încearcă să scrie o nouă pagină de istorie.

Reprezentativa africană s-a calificat în premieră în fazele eliminatorii ale unui Campionat Mondial, după ce a încheiat pe locul secund în Grupa E. Coasta de Fildeș a acumulat același număr de puncte ca Germania, însă a pierdut primul loc din cauza rezultatelor directe. Succesele fără gol primit în fața Ecuadorului și a statului Curaçao au fost suficiente pentru a asigura calificarea, scrie flashscore.ro

De cealaltă parte, Norvegia a ratat șansa de a termina pe primul loc în Grupa I după ce selecționerul Ståle Solbakken a schimbat nu mai puțin de zece titulari în ultimul meci al grupei, pierdut cu 4-1 în fața Franței. Tehnicianul a explicat că decizia a fost una firească, întrucât calificarea în faza eliminatorie era deja asigurată înaintea partidei.

Anterior acelui eșec, nordicii obținuseră victorii convingătoare împotriva Senegalului și Irakului, iar revenirea titularilor ar trebui să le ofere un plus de prospețime în confruntarea cu Coasta de Fildeș.

Nici istoria nu le surâde însă norvegienilor, care au pierdut ambele meciuri disputate anterior în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale. Totuși, bilanțul recent este unul solid: 14 victorii, trei remize și doar două înfrângeri în ultimele 19 partide internaționale.